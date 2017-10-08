Допустимый вес портфеля для школьника
Все имеют возможность выбора. И нагружать ребенка больше нормы или нет — это уже выбор родителей, а не педагогов.
Все имеют возможность выбора. И нагружать ребенка больше нормы или нет — это уже выбор родителей, а не педагогов.
Нередко на улице можно видеть первоклассника с рюкзаком, сопоставимым по размеру с самим ребенком. Между тем излишняя тяжесть, в этом случае, может стать причиной серьезных заболеваний
Допустимый вес портфеля не должен превышать для учащихся 1−2-х классов — более 1,5 кг, 3−4-х классов — более 2 кг, 5−6-х — более 2,5 кг, 7−8-х — более 3,5 кг, 9−11-х — более 4,0 кг.
Существует еще один простой способ вычислить максимальный вес школьного портфеля вместе с содержимым. Он не должен превышать 10 процентов от массы тела ученика.