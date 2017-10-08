Допустимый вес портфеля для школьника

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Нередко на улице можно видеть первоклассника с рюкзаком, сопоставимым по размеру с самим ребенком. Между тем излишняя тяжесть, в этом случае, может стать причиной серьезных заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Допустимый вес портфеля не должен превышать для учащихся 1−2-х классов — более 1,5 кг, 3−4-х классов — более 2 кг, 5−6-х — более 2,5 кг, 7−8-х — более 3,5 кг, 9−11-х — более 4,0 кг.