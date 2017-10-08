В Татарстане организовали 11 КПП на границе с Башкортостаном
В 6 районах республики развернуты
В 6 районах республики развернуты
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Под запретом перемещение животных, продуктов и сырья животного происхождения, фуража, сельхозпродукции.
Как сообщает Главное управление ветеринарии при КМ по РТ, на границе с очагом вируса выставлены посты из ветеринарных инспекторов и ГИБДД. Ни одна техника не должна проходить без санитарной обработки.
С самого утра здесь установлен дезинфекционный блокпост, на котором дежурят полицейские и ветеринарная служба. Специалисты обрабатывают каждую выезжающую машину формалином, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.
Напомним, режим ЧС был введен в Туймазинском районе Башкортостана на 21 день. Часть животных в очагах заболевания будет уничтожена, остальные животные в радиусе 30 километров будут прививаться. Вспышка ящура в последний раз была в соседней республике в 1977 году. Предположительно, вирус завезли из Средней Азии.
Ящур — острое вирусное заболевание, которое быстро распространяется среди животных, в том числе