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15:20 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане организовали 11 КПП на границе с Башкортостаном

В 6 районах республики развернуты контрольно-пропускные пункты, чтобы не допустить распространение вируса ящура.

Источник: РИА "Новости"

11 контрольно-пропускных постов начале работать в Актанышском, Азнакаевском, Бавлинском, Муслюмовском и Бугульминском районах Татарстана, призванные не допустить распространения вируса ящура с территории соседней Башкирии.

Под запретом перемещение животных, продуктов и сырья животного происхождения, фуража, сельхозпродукции.

Как сообщает Главное управление ветеринарии при КМ по РТ, на границе с очагом вируса выставлены посты из ветеринарных инспекторов и ГИБДД. Ни одна техника не должна проходить без санитарной обработки.

С самого утра здесь установлен дезинфекционный блокпост, на котором дежурят полицейские и ветеринарная служба. Специалисты обрабатывают каждую выезжающую машину формалином, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.

Напомним, режим ЧС был введен в Туймазинском районе Башкортостана на 21 день. Часть животных в очагах заболевания будет уничтожена, остальные животные в радиусе 30 километров будут прививаться. Вспышка ящура в последний раз была в соседней республике в 1977 году. Предположительно, вирус завезли из Средней Азии.

Ящур — острое вирусное заболевание, которое быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки. Поэтому рекомендуется обязательно не менее пяти минут кипятить молоко. От человека к человеку инфекция не передается.

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