В Татарстане организовали 11 КПП на границе с Башкортостаном

Источник: РИА "Новости"

11 контрольно-пропускных постов начале работать в Актанышском, Азнакаевском, Бавлинском, Муслюмовском и Бугульминском районах Татарстана, призванные не допустить распространения вируса ящура с территории соседней Башкирии.

Под запретом перемещение животных, продуктов и сырья животного происхождения, фуража, сельхозпродукции.

Как сообщает Главное управление ветеринарии при КМ по РТ, на границе с очагом вируса выставлены посты из ветеринарных инспекторов и ГИБДД. Ни одна техника не должна проходить без санитарной обработки.

С самого утра здесь установлен дезинфекционный блокпост, на котором дежурят полицейские и ветеринарная служба. Специалисты обрабатывают каждую выезжающую машину формалином, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.

Напомним, режим ЧС был введен в Туймазинском районе Башкортостана на 21 день. Часть животных в очагах заболевания будет уничтожена, остальные животные в радиусе 30 километров будут прививаться. Вспышка ящура в последний раз была в соседней республике в 1977 году. Предположительно, вирус завезли из Средней Азии.