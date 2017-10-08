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21:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Пожароопасный период продлится в Крыму до 10 октября

А пока до вторника по-прежнему запрещено разводить костры в лесной зоне.

Источник: AP 2017

Пожароопасный период в Крыму сохранится до вторника, 10 октября.

Несмотря на то, что на понедельник, 9 октября объявлено ухудшение погодных условий на полуострове, пожароопасный период еще будет продолжаться. В связи с этим, пока что запрещено разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем; курить, бросать горящие спички, окурки; использовать пиротехнические изделия.

Кроме этого, по словам спасателей, нельзя оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал, заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом.

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