Пожароопасный период продлится в Крыму до 10 октября

Несмотря на то, что на понедельник, 9 октября объявлено ухудшение погодных условий на полуострове, пожароопасный период еще будет продолжаться. В связи с этим, пока что запрещено разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем; курить, бросать горящие спички, окурки; использовать пиротехнические изделия.