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15:15 (мск), источник: Sputnik.md

Мега-мощное землетрясение: когда Карпаты сильно ударят по жителям Молдовы

Директор Центра экспериментальной сейсмологии Ион Илиеш рассказал корреспонденту Sputnik о том, какова вероятность в ближайшее время подземных толчков, превышающих 6 баллов по шкале Рихтера.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Предупрежден — значит вооружен: это известное в народе выражение, как никогда, точно описывает картину с землетрясениями в Молдове.

На протяжение минувшего столетия Карпаты, считающиеся сравнительно молодыми горами, не раз преподносили жителям нашей республики неприятные сюрпризы в виде череды сильных подземных толчков, заставлявших верующих людей истово креститься, а жительниц сельской местности употреблять в очередной раз в разговорной молдавской речи известное выражение «вэлеу».

На памяти ныне живущих граждан Молдовы самые сильные землетрясения происходили в 1977-м, 1986-м и 1990-м годах, когда в целом ряде частных домов, преимущественно в сельской местности, от серии подземных толчков, доходивших и превышавших 6 баллов по шкале Рихтера, на стенах в индивидуальных жилищах появлялись трещины толщиной с палец, а то и более.

Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: не преподнесут ли карпатские горы очередной сюрприз жителям нашей республики в виде мега-мощного землетрясения после сравнительного затишья? Ответ на этот вопрос дал директор Центра экспериментальной сейсмологии Ион Илиеш.

Жители Молдовы могут ожидать провокаций со стороны подземного очага Вранча в любой момент. Мы, как ученые, не можем точно указать, когда произойдет это сверхмощное землетрясение, но оно однозначно будет.
Ион Илиеш

По словам Иона Илиеш, в случае с подземными очагами Карпат, равно как и с подземными очагами других сейсмически-активных горных хребтов, есть периоды затишья и пики наbбольшей активности. В последние несколько лет сейсмический режим зоны Вранча активизировался: с опредленной периодичностью происходят землетрясения с магнитудой до 6 баллов.

«По нашему мнению, это — хорошо, так как это — обычный, нормальный режим для Вранчи. Благодаря таким сравнительно небольшим толчкам очаг разряжается. Но, тем не менее, подземная энергия полностью не высвобождается, и стоит ждать более мощного землетрясения», — подчеркнул специалист.

По утверждению сейсмолога, прогнозируемую картину мощного землетрясения также можно аргументировать тем, что за последние несколько лет не было землетрясения, превышающего по своей магнитуде 7 баллов по шкале Рихтера. Из этого следует вывод, что в ближайшее время жители республики могут быть неприятно удивлены, а жизнь их может быть сотрясена целой серией сильных подземных толчков.

Однако, по рекомендации специалиста, первое, что необходимо сделать в случае, если сильное землетрясение застало человека в квартире многоэтажного дома, это — успокоиться и занять место под несущей стеной, либо спрятаться под стол и сесть там в колленнолоктевой позиции.

«При мощном землетрясении категорически запрещается пользоваться лифтом или сбегать вниз с этажа по лестничным проемам, которые падают в первую очередь при сильных толчках. У каждого гражданина, на всякий случай должен быть собран пакет с документами и деньгами, который он в считанные секунды при землетрясении может взять с собой. Убедившись, что серия подземных толчков прекратилась, предварительно проверив состояние лестничных пролетов, житель многоэтажки должен в сжатое время покинуть подъезд и постараться выйти на открытое пространство», — подытожил Илиеш.

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