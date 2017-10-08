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20:04 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцы попросили обезопасить «Дом с совой» от грузовиков

Воронежские активисты направили в областную думу обращение с просьбой установить запрет на въезд во двор «Дома с совой», где из-за узкого проезда большегрузные автомобили задевают углы здания и разрушают его. Об этом рассказали на заседании комитета по культуре и историческому наследию думы в пятницу, 6 октября.

Источник: Вести - Воронеж

Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» допускает ограничение или запрет движения транспорта на территории объектов культурного наследия и в их зонах охраны. По мнению Николая Петрищева, относительно «Дома с совой» это решение нужно принимать в индивидуальном порядке.

«Дом с совой» на улице Алексеевского, 12 построили в 1913 году по проекту архитектора Михаила Замятнина и для его семьи. После революции он перешел в распоряжение новой власти. В годы войны здание довольно сильно пострадало, его восстановили только в начале 50-х годов. Сейчас это многоквартирный жилой дом. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

В 2017 году в Воронежской области завершилась работа по внесению в единый государственный реестр расположенных в регионе объектов культурного наследия. В него вошли 2719 объектов, из которых 1356 — федерального значения, 1463 — регионального. Также ведется работа по определению охранных зон вокруг объектов исторического наследия. Полностью она завершена в Воронеже, где насчитывается 724 объекта, имеющих границы охраны, а также в Павловске, Богучаре и Боброве.

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