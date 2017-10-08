Воронежцы попросили обезопасить «Дом с совой» от грузовиков

Источник: Вести - Воронеж

Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» допускает ограничение или запрет движения транспорта на территории объектов культурного наследия и в их зонах охраны. По мнению Николая Петрищева, относительно «Дома с совой» это решение нужно принимать в индивидуальном порядке.

«Дом с совой» на улице Алексеевского, 12 построили в 1913 году по проекту архитектора Михаила Замятнина и для его семьи. После революции он перешел в распоряжение новой власти. В годы войны здание довольно сильно пострадало, его восстановили только в начале 50-х годов. Сейчас это многоквартирный жилой дом. Он является объектом культурного наследия регионального значения.