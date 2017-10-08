В Воронеже на ближайшей неделе потеплеет аж до плюс 17-ти градусов

Источник: Новости Воронежа

Во вторник, 10 октября 2017 года, в Воронеже выглянет солнце и при этом немного похолодает. Ночью за окном будет около 9 градусов тепла, а днем потеплеет до плюс 13-ти.

В среду, 11 октября 2017 года, в столице Черноземья ночью будет около 5 градусов. А днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Утром и ночью — ясно, а днем синоптики обещают пасмурную погоду.

В четверг, 12 октября 2017 года, в Воронеже в ночное время синоптики прогнозируют около 6 градусов тепла. А днем на улице города будет около 14-ти. На протяжении всего дня облачно с прояснениями.