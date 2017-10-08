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20:10 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на ближайшей неделе потеплеет аж до плюс 17-ти градусов

Понедельник, 9 октября 2017 года, будет самым теплым днем на ближайшей рабочей неделе. Столбики термометров будут подниматься днем до 17 градусов со знаком плюс. И это несмотря на то, что синоптики прогнозируют небольшой дождь. В ночное время около 15-ти.

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Источник: Новости Воронежа

Во вторник, 10 октября 2017 года, в Воронеже выглянет солнце и при этом немного похолодает. Ночью за окном будет около 9 градусов тепла, а днем потеплеет до плюс 13-ти.

В среду, 11 октября 2017 года, в столице Черноземья ночью будет около 5 градусов. А днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Утром и ночью — ясно, а днем синоптики обещают пасмурную погоду.

В четверг, 12 октября 2017 года, в Воронеже в ночное время синоптики прогнозируют около 6 градусов тепла. А днем на улице города будет около 14-ти. На протяжении всего дня облачно с прояснениями.

Наконец, в пятницу, 13 октября 2017 года, погода испортится. Днем зарядит дождь, вечером обещают небольшие осадки. В ночное время за окном в городе около 10 градусов тепла. А днем воздух прогреется до 12 градусов со знаком плюс.

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