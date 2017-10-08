Житель Соликамска, который пропал в ночь с 4 на 5 октября, нашёлся. Молодой человек позвонил своей девушке и сказал, что с ним всё в порядке. Где он находился несколько дней, пока не известно.

Девушка Олега Мальцева рассказала, что он вышел на связь — позвонил ей и сказал, что с ним всё в порядке. Напомним, что 25-летний молодой человек пропал в ночь с 4 на 4 октября. Он вышел от друга в 2 часа ночи, несколько дней не появлялся ни дома, ни на работе. При себе у молодого человека был телефон iPhone и ноутбук в кейсе. Ранее Олег всегда предупреждал, где находится.