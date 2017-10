Старшая дочь Валерия Меладзе Инга отпраздновала свадьбу в Марокко ?? Избранником Инги стал марокканец Нури Вергезе. Первый танец супруги исполнили под балладу отца невесты - Валерия Меладзе ? В качестве подружек невесты Инга выбрала родных сестёр - Софью и Арину! Как вам платье Инги? Нам нравится!

