Следующая неделя в Челябинске ожидается без осадков
По данным Гидрометцентра, следующая неделя в Челябинске пройдет без осадков, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
По данным Гидрометцентра, следующая неделя в Челябинске пройдет без осадков, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Температура в южноуральской столице в понедельник составит 12 градусов тепла днем и 4 градуса ночь. В среду ночью прогнозируются заморозки до нуля.
Ветер всю неделю будет преимущественно южный, 1−3 метра в секунду.