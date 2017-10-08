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16:38 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Следующая неделя в Челябинске ожидается без осадков

По данным Гидрометцентра, следующая неделя в Челябинске пройдет без осадков, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: РИА "Новости"

Температура в южноуральской столице в понедельник составит 12 градусов тепла днем и 4 градуса ночь. В среду ночью прогнозируются заморозки до нуля.

Ветер всю неделю будет преимущественно южный, 1−3 метра в секунду.

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