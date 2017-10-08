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17:11 (мск), источник: Sputnik.md

Ученые рассказали, как быстро избавиться от осенней депрессии

Хмурая погода, преимущественно главенствующая осенью, наводит грусть на сотни жителей Молдовы: американские ученые рассказали, как быстро избавиться от сезонной хандры.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Всего час зарядки в неделю заметно снижает вероятность развития депрессии и помогает людям быстрее избавиться от подавленного состояния вне зависимости от пола и возраста, говорится в статье, опубликованной в American Journal of Psychiatry.

«Мы знали, что зарядка играет определенную роль в борьбе с депрессией, но теперь нам впервые удалось точно оценить, как сильно она помогает человеку избавиться от развития подавленного настроения», — заявил Сэмьюэл Харви из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее.

Хроническая депрессия считается одним из самых распространенных и сложных психических расстройств. Как правило, ее появление сопровождается утерей интереса к жизни, снижением самооценки и апатией. За последние годы ученые разработали множество антидепрессантов, однако многие из них обладают серьезными побочными эффектами, в число которых входят нарушение обмена веществ, ожирение и привыкание.

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В последние годы ученые нашли множество свидетельств того, что постоянная депрессия влияет не только на психику и поведение человека, но и на его здоровье и продолжительность жизни. К примеру, четыре года назад нидерландские биологи обнаружили, что эпизоды депрессии заметно сокращали длину так называемых теломер (концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждений), из-за чего клетки быстро старели.

Харви и его коллеги нашли сравнительно безопасный и простой способ избавиться от депрессии. Для этого они проанализировали результаты масштабных наблюдений за здоровьем жителей Норвегии, которые велись в одной из губерний скандинавской страны в середине 1980-х и 1990-х годов. В этом проекте участвовали примерно 30 тысяч взрослых норвежцев, позволивших медикам непрерывно наблюдать не только за их здоровьем, но и настроением и самочувствием.

Изучая эти данные, австралийские ученые обратили внимание на любопытную закономерность: люди, никогда не занимавшиеся зарядкой, примерно на 44% чаще страдали от депрессии и имели более высокие шансы заполучить тяжелые формы подавленного настроения, чем норвежцы, уделявшие спорту один-два часа в неделю.

«Пока непонятно, с чем это связано, но мы предполагаем, что у зарядки есть не только биологические, но и социальные плюсы. В любом случае наличие подобной связи говорит о том, что упражнения необходимо интегрировать в программы по борьбе с депрессией. Даже если нам удастся лишь немного повысить уровень физической активности населения, эффект от этого будет огромным», — заключил Харви.

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