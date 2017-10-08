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17:45 (мск), источник: БЕЛТА

Нашумевший фильм «Матильда» белорусам представит Сергей Гармаш

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нашумевший фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя в кинопрокат Беларуси выйдет 26 октября, сообщили БЕЛТА организаторы показа.

Источник: БЕЛТА

Представят ленту белорусскому зрителю на предпремьерном показе 18 октября в Минске исполнитель роли императора народный артист России Сергей Гармаш и продюсер фильма Алексей Рязанцев.

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Еще до премьеры фильма возникли возмущения со стороны определенной части общества по причине того, что фильм об отношениях наследника российского престола Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскверняют память императора и семьи.

В сентябре комиссия Министерства культуры Беларуси признала фильм этичным и допустила его к прокату с рейтингом «16+».

В главных ролях Данила Козловский, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Ингеборга Дапкунайте, Ларс Ейдингер, Томас Остермайер, Луиза Вольфрам, Сара Штейн, Галина Тюнина.

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