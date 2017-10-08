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18:55 (мск), источник: Sputnik.by

Очередь фур на границе Беларуси увеличилась

Только на границе Беларуси и Литвы в очередях стоят более 960 фур.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 окт — Sputnik. Очередь грузовых автомобилей на границе Беларуси и Литвы увеличилась к вечеру воскресенья, свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

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Сложная ситуация на границе образовалась в эти выходные из-за переустановки литовской таможней программного обеспечения. В очередях в разных пунктах пропуска стоят сотни фур.

Так, по состоянию на вечер 8 октября в очередях на границе Беларуси и Литвы стоят 964 грузовые фуры. Кроме того, в «Котловке» образовалась очередь из десяти легковых автомобилей, в «Бенякони» — из двух десятков.

Также 370 фур ожидают выезда из Беларуси в Латвию, и 165 — в Польшу. В сумме более полутора тысяч грузовых автомобилей пытаются выехать из республики в страны Евросоюза.

Несмотря на сложную обстановку в пунктах пропуска со стороны Литвы, Латвии и Польши, в белорусских ПП очереди не образовываются. Работа продолжается в штатном режиме.

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