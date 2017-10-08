Очередь фур на границе Беларуси увеличилась
Только на границе Беларуси и Литвы в очередях стоят более 960 фур.
Только на границе Беларуси и Литвы в очередях стоят более 960 фур.
МИНСК, 8 окт — Sputnik. Очередь грузовых автомобилей на границе Беларуси и Литвы увеличилась к вечеру воскресенья, свидетельствуют данные Госпогранкомитета.
Сложная ситуация на границе образовалась в эти выходные
Так, по состоянию на вечер 8 октября в очередях на границе Беларуси и Литвы стоят 964 грузовые фуры. Кроме того, в «Котловке» образовалась очередь из десяти легковых автомобилей, в «Бенякони» — из двух десятков.
Также 370 фур ожидают выезда из Беларуси в Латвию, и 165 — в Польшу. В сумме более полутора тысяч грузовых автомобилей пытаются выехать из республики в страны Евросоюза.
Несмотря на сложную обстановку в пунктах пропуска со стороны Литвы, Латвии и Польши, в белорусских ПП очереди не образовываются. Работа продолжается в штатном режиме.