Очередь фур на границе Беларуси увеличилась

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 окт — Sputnik. Очередь грузовых автомобилей на границе Беларуси и Литвы увеличилась к вечеру воскресенья, свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

Читайте также Пограничники объяснили причину огромных очередей на границе

Сложная ситуация на границе образовалась в эти выходные из-за переустановки литовской таможней программного обеспечения. В очередях в разных пунктах пропуска стоят сотни фур.

Так, по состоянию на вечер 8 октября в очередях на границе Беларуси и Литвы стоят 964 грузовые фуры. Кроме того, в «Котловке» образовалась очередь из десяти легковых автомобилей, в «Бенякони» — из двух десятков.

Также 370 фур ожидают выезда из Беларуси в Латвию, и 165 — в Польшу. В сумме более полутора тысяч грузовых автомобилей пытаются выехать из республики в страны Евросоюза.