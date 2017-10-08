Тепло и сухо будет на территории всего Казахстана 9 октября

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на понедельник, 9 октября, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

На территории Казахстана сохраняется ясная погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей. На востоке ночью и утром ожидается туман.

В Астане переменная облачность, без осадков. Температура ночью 2−4 градуса мороза, днём воздух прогреется до 10−12 градусов тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 1−3 тепла, днём от 13 до 15 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 9 октября переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днём от 8 до 13 тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит 0−5 градусов тепла, днём потеплеет до 12−17 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков, местами усиление ветра до 18−23 м/с. Температура ночью от 2 мороза до 3 тепла, днём воздух прогреется до 12−17 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 5−10 тепла, днём ожидается до 16−21.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, ночью местами ожидается туман, днём местами усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 градусов мороза. Днём до 11 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Температура ночью составит от 0 до 5 мороза. Дневная температура по области 13−18 градусов тепла.

В Западно-Казахстанской области 9 октября переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 6 до 11 тепла, днём 17−22 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 1 до 6 мороза, днём до 10 градусов тепла.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днём 10−15 тепла.

Ясная погода ожидается в Кызылординской области, местами ветер усилится до 15−23 м/с. Возможна пыльная буря. Температура воздуха ночью составит 2−7 градусов тепла, днём столбик термометра поднимется до 15−20 тепла.

На территории Мангистауской области ясно, без осадков, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Возможна пыльная буря. Температура воздуха ночью составит 8−13 тепла, днём столбик термометра достигнет отметки 25 градусов.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днём воздух прогреется до 12 градусов тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0−5 градусов тепла, днём от 8 до 13 градусов тепла.