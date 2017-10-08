Тепло и сухо будет на территории всего Казахстана 9 октября
Максимальная температура — 25 градусов тепла — ожидается в Мангистауской и
Максимальная температура — 25 градусов тепла — ожидается в Мангистауской и
Прогноз погоды на понедельник, 9 октября, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
На территории Казахстана сохраняется ясная погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и
В Астане переменная облачность, без осадков. Температура ночью 2−4 градуса мороза, днём воздух прогреется до 10−12 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 1−3 тепла, днём от 13 до 15 градусов по Цельсию.
В Акмолинской области 9 октября переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днём от 8 до 13 тепла.
На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит 0−5 градусов тепла, днём потеплеет до 12−17 градусов.
В Алматинской области переменная облачность, без осадков, местами усиление ветра до 18−23 м/с. Температура ночью от 2 мороза до 3 тепла, днём воздух прогреется до 12−17 тепла.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 5−10 тепла, днём ожидается до 16−21.
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В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Температура ночью составит от 0 до 5 мороза. Дневная температура по области 13−18 градусов тепла.
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На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 1 до 6 мороза, днём до 10 градусов тепла.
В Костанайской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днём 10−15 тепла.
Ясная погода ожидается в Кызылординской области, местами ветер усилится до 15−23 м/с. Возможна пыльная буря. Температура воздуха ночью составит 2−7 градусов тепла, днём столбик термометра поднимется до 15−20 тепла.
На территории Мангистауской области ясно, без осадков, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Возможна пыльная буря. Температура воздуха ночью составит 8−13 тепла, днём столбик термометра достигнет отметки 25 градусов.
В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днём воздух прогреется до 12 градусов тепла.
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