Понедельник порадует новосибирцев теплой погодой
Хотя по области местами ожидаются небольшие дожди.
Хотя по области местами ожидаются небольшие дожди.
Начало рабочей недели порадует новосибирцев относительно теплой, хотя и пасмурной погодой.
По данным
А вот днем по области будет даже немного теплее, чем в выходные +5…+10 градусов. Однако солнце будет скрываться за тучами — ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по западу в отдельных районах области небольшие дожди. При прояснениях — туманы. Ветер —
В Новосибирске днем 9 октября переменная облачность, без осадков. Ветер