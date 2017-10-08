Понедельник порадует новосибирцев теплой погодой

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на понедельник в Новосибирской области температура воздуха будет −5…−0 градусов, при прояснениях заморозки усилятся до -10.

А вот днем по области будет даже немного теплее, чем в выходные +5…+10 градусов. Однако солнце будет скрываться за тучами — ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по западу в отдельных районах области небольшие дожди. При прояснениях — туманы. Ветер — юго-западный, 3−8м/с, местами — порывы до 13 м/с.