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20:29 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Понедельник порадует новосибирцев теплой погодой

Хотя по области местами ожидаются небольшие дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 74% 760 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Начало рабочей недели порадует новосибирцев относительно теплой, хотя и пасмурной погодой.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на понедельник в Новосибирской области температура воздуха будет −5…−0 градусов, при прояснениях заморозки усилятся до -10.

А вот днем по области будет даже немного теплее, чем в выходные +5…+10 градусов. Однако солнце будет скрываться за тучами — ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по западу в отдельных районах области небольшие дожди. При прояснениях — туманы. Ветер — юго-западный, 3−8м/с, местами — порывы до 13 м/с.

В Новосибирске днем 9 октября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2−7 м/с. Воздух в дневное время суток в городе прогреется до +5… +7 градусов.

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