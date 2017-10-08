Торт и пожелания удачи: Моника Додарбекова отпраздновала 14-летие

Источник: Sputnik

Участники проекта «Ты супер! Танцы» собрались в пансионате «Красная гвоздика», где живут и тренируются, чтобы поздравить свою подругу, Монику Додарбекову, с 14-летием.

Ей преподнесли торт со свечками и предложили задуть их, загадав желание. Что именно загадала юная узбекистанка, неизвестно, однако, думается, что для исполнения задуманного у нее есть все необходимое: талант, удача и любовь и поддержка всего Узбекистана.

Анастасия Молокова, Дурдона Иргашева и Моника Додарбекова вышли во второй тур конкурса, проводимого телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Трио из Узбекистана покорило российскую публику хорезмским танцем. Девочки пробились в следующий круг, где продолжат борьбу за главный приз.

Всего в проекте на первом этапе участвовали более 140 детей из России и стран СНГ, оставшиеся без попечения родителей.