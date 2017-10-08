Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Экс-полковник Минобороны РФ пытался совершить побег из колонии
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ о рекорде снайперов РФ: Поразили мишень дальностью 4,2 км
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Раскрыт секрет внешней привлекательности
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
15Стрельба в Лас-Вегасе
19:52 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане запустили реформу детско-юношеского футбола

Государственный комитет по физической культуре и спорту и Федерация футбола Узбекистана приняли совместное постановление «О развитии детского и юношеского футбола».

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Государственный комитет по физической культуре и спорту и Федерация футбола Узбекистана приняли совместное постановление «О развитии детского и юношеского футбола».

«Утвердить рабочую группу по изучению деятельности всех специализированных школ-интернатов по футболу, академий при футбольных клубах, и колледжей олимпийских резервов, а также всех спортивных школ в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкент», — говорится в постановлении, обнародованном накануне.

Документ принят с целью повышения качества образования и профессиональной подготовки молодых игроков, профессиональных и национальных команд.

На основе изучения футбольных школ по всей стране разработают программу развития детско-юношеского футбола на 2018−2023 годы. Результаты ее выполнения будут рассматриваться ежеквартально.

Планируется обеспечить участие экспертов Федерации футбола в проектировании и строительстве футбольных объектов, а также в формировании персонала специализированных учебных учреждениях.

Кроме того, со времен будет создана единая электронная база данных информации и показателей учащихся учебных заведений, специализирующихся на футболе.

Департаменту по формированию и подготовке национальных команд Госкомитета по физической культуре и спорту поручено внести в календарный план организацию первенства страны среди юниоров и молодежи на ежегодной основе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Таджикистана
В Узбекистане запустили реформу детско–юношеского футбола
Огонь полностью охватил строительный рынок у МКАД
В Барселоне десятки тысяч человек выступили за единство Испании
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР
Овечкин повторил рекорд НХЛ столетней давности
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка
В Китае за коррупцию наказали 1,3 млн чиновников
Спорт
Покер Овечкина позволил «Вашингтону» разгромить «Монреаль» На счету Александра Овечкина уже семь шайб в двух матчах нового сезона
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь