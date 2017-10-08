В Узбекистане запустили реформу детско-юношеского футбола
Государственный комитет по физической культуре и спорту и Федерация футбола Узбекистана приняли совместное постановление «О развитии детского и юношеского футбола».
Государственный комитет по физической культуре и спорту и Федерация футбола Узбекистана приняли совместное постановление «О развитии детского и юношеского футбола».
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Государственный комитет по физической культуре и спорту и Федерация футбола Узбекистана приняли совместное постановление «О развитии детского и юношеского футбола».
«Утвердить рабочую группу по изучению деятельности всех специализированных
Документ принят с целью повышения качества образования и профессиональной подготовки молодых игроков, профессиональных и национальных команд.
На основе изучения футбольных школ по всей стране разработают программу развития
Планируется обеспечить участие экспертов Федерации футбола в проектировании и строительстве футбольных объектов, а также в формировании персонала специализированных учебных учреждениях.
Кроме того, со времен будет создана единая электронная база данных информации и показателей учащихся учебных заведений, специализирующихся на футболе.
Департаменту по формированию и подготовке национальных команд Госкомитета по физической культуре и спорту поручено внести в календарный план организацию первенства страны среди юниоров и молодежи на ежегодной основе.