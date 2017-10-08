В Узбекистане запустили реформу детско–юношеского футбола

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Государственный комитет по физической культуре и спорту и Федерация футбола Узбекистана приняли совместное постановление «О развитии детского и юношеского футбола».

«Утвердить рабочую группу по изучению деятельности всех специализированных школ-интернатов по футболу, академий при футбольных клубах, и колледжей олимпийских резервов, а также всех спортивных школ в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкент», — говорится в постановлении, обнародованном накануне.

Документ принят с целью повышения качества образования и профессиональной подготовки молодых игроков, профессиональных и национальных команд.

На основе изучения футбольных школ по всей стране разработают программу развития детско-юношеского футбола на 2018−2023 годы. Результаты ее выполнения будут рассматриваться ежеквартально.

Планируется обеспечить участие экспертов Федерации футбола в проектировании и строительстве футбольных объектов, а также в формировании персонала специализированных учебных учреждениях.

Кроме того, со времен будет создана единая электронная база данных информации и показателей учащихся учебных заведений, специализирующихся на футболе.