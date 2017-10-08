Прогноз погоды на 9 октября
9 октября ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории страны будет дождь, днем преимущественно без осадков.
9 октября ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории страны будет дождь, днем преимущественно без осадков.
В Бричанах и Сороках будет 10 градусов тепла, в Бельцах и Оргееве — 11. На градус больше будет в Кишинёве и Тирасполе — 12, а в Леове — 13. В Комрате и Кагуле ожидается до 14 градусов тепла.
10 октября ночью местами ожидаются дожди, днем без осадков.