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19:49 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 9 октября

9 октября ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории страны будет дождь, днем преимущественно без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 89% 760 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках будет 10 градусов тепла, в Бельцах и Оргееве — 11. На градус больше будет в Кишинёве и Тирасполе — 12, а в Леове — 13. В Комрате и Кагуле ожидается до 14 градусов тепла.

10 октября ночью местами ожидаются дожди, днем без осадков.

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