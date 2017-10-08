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19:47 (мск), источник: Tengrinews

В Казахстане восстановили 3000-летнюю пирамиду, находка которой стала сенсацией

Археологи завершили реконструкцию древней «Сарыаркинской пирамиды», которую обнаружили в степях недалеко от Караганды.

Источник: Tengrinews

Об этом на своей странице в Facebook сообщил карагандинский ученый Виктор Новоженов.

«Все лето экспедиция под руководством И. А. Кукушкина готовила объект для реконструкции, а осенью группа специалистов под руководством кандидата исторических наук, известного археолога А. З. Бейсенова завершила этот проект. Теперь на туристической карте страны появился новый уникальный памятник — мавзолей бегазы-дандыбаевского вождя! Раскопки этого памятника будут продолжаться, пожелаем новых удивительных находок карагандинским археологам», — написал ученый.

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Там же Новоженов опубликовал фотографии пирамиды до и после реставрации, а также снимок таинственного золотого кольца необычной формы из мавзолея и фрагмент глиняного горшка с загадочными древними письменами.

Уникальный мавзолей эпохи бронзы обнаружили в степях недалеко от Караганды в 2016 году. По оценке специалистов, сооружение было возведено в Сарыарке более 3000 лет назад для кагана (вождя) местного могущественного племени. Находку карагандинских археологов тогда назвали сенсационной. Памятник напоминает знаменитые египетские пирамиды примерно того же исторического периода и особенно — ступенчатую пирамиду фараона Джосера.

Пирамида фараона Джосера — древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий. Построена около 2650 года до н. э.

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