Вопрос о выделении льготных кредитов для женщин на открытие бизнеса рассмотрят в Беларуси — Щеткина

В качестве примера поддержки женского предпринимательства Марианна Щеткина привела программу Сберегательного банка Швеции, которая предусматривает выдачу льготных кредитов для открытия женского бизнеса. Размер льготного кредита при этом определяется в зависимости от социальной значимости проекта, которую оценивает специальная комиссия.

«Мы тоже сейчас будем рассматривать такой вопрос. Пусть маленькая льгота — но это хорошо, ведь все-таки развитие женского предпринимательства идет сложнее, чем мужского, — считает Марианна Щеткина. — Поэтому здесь, может, нужно в определенной мере поддержать и женщин при открытии своего дела. Не все время, но дать возможность открыть свое дело, развиться, пускай год-два, а потом встанут на ноги и сами работать будут».

Отвечая на вопрос о количестве женщин в белорусском парламенте, Марианна Щеткина отметила, что это более 33%. «Когда говорят о том, что женщины обязательно должны присутствовать на уровне принятия решений, так и есть. Мы к этому стремимся», — подчеркнула она.