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21:27 (мск), источник: БЕЛТА

Вопрос о выделении льготных кредитов для женщин на открытие бизнеса рассмотрят в Беларуси — Щеткина

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о выделении льготных кредитов для женщин на открытие своего дела будет рассмотрен в Беларуси. Об этом заявила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина в интервью телеканалу «Столичное телевидение», сообщает БЕЛТА.

В качестве примера поддержки женского предпринимательства Марианна Щеткина привела программу Сберегательного банка Швеции, которая предусматривает выдачу льготных кредитов для открытия женского бизнеса. Размер льготного кредита при этом определяется в зависимости от социальной значимости проекта, которую оценивает специальная комиссия.

«Мы тоже сейчас будем рассматривать такой вопрос. Пусть маленькая льгота — но это хорошо, ведь все-таки развитие женского предпринимательства идет сложнее, чем мужского, — считает Марианна Щеткина. — Поэтому здесь, может, нужно в определенной мере поддержать и женщин при открытии своего дела. Не все время, но дать возможность открыть свое дело, развиться, пускай год-два, а потом встанут на ноги и сами работать будут».

Отвечая на вопрос о количестве женщин в белорусском парламенте, Марианна Щеткина отметила, что это более 33%. «Когда говорят о том, что женщины обязательно должны присутствовать на уровне принятия решений, так и есть. Мы к этому стремимся», — подчеркнула она.

Также зампредседателя Совета Республики затронула вопрос об ответственности чиновников за свою деятельность. «Если ты не можешь — не обещай. Но если ты пообещал, ты должен это выполнить на 150%. Поэтому на приемах граждан если ты человеку говоришь “Я помогу”, значит, ты должен помочь», — резюмировала Марианна Щеткина.

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