Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Сеть возмущена откровенными кадрами 51-летней Штурм - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Раскрыт секрет внешней привлекательности
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
10Пожар на строительном рынке «Синдика»
21:22 (мск), источник: РИА Новости

Дубай хочет ввести в аэропортах полностью автоматизированный погранконтроль

ДУБАЙ, 8 окт — РИА Новости. Дубай намерен в ближайшие годы перевести пограничный контроль в аэропортах в полностью автоматизированный режим, сообщает издание Arabian Business.

Источник: РИА Новости

В одном из терминалов международного аэропорта Дубая уже работают «умные ворота» (smart gates), которые упрощают и ускоряют пограничный контроль.

Читайте также
Названы самые наводненные туристами города мира

По словам замглавы дирекции по вопросам резидентства и делам иностранцев Убейда бен Сурура аль-Хамири, город-эмират стремится к «100%-й виртуальной границе, без человеческого присутствия».

Он отметил, что загруженность двух аэропортов Дубая к 2020 году достигнет 124 миллионов пассажиров, именно поэтому быстрый контроль на границе является приоритетом. При этом, по словам чиновника, необходимо сохранить баланс между «безопасностью, скоростью и качеством сервиса, что превосходит обычную процедуру паспортного контроля».

Как заявил аль-Хамири, работа «умных ворот» уже позволила сократить время ожидания пассажиров в очереди. Такие «ворота» планируется установить и в других терминалах аэропортов Дубая. ​

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 По какой причине Саудовская Аравия налаживает связи с Россией
Стало известно, куда бежит ИГ из Сирии
В Москве горит строительный рынок. Обобщение
В Барселоне десятки тысяч человек выступили за единство Испании
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР
Овечкин повторил рекорд НХЛ столетней давности
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
«Лаборатория Касперского» ответила на обвинения в шпионаже
В Китае за коррупцию наказали 1,3 млн чиновников
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь