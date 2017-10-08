Дубай хочет ввести в аэропортах полностью автоматизированный погранконтроль

Источник: РИА Новости

В одном из терминалов международного аэропорта Дубая уже работают «умные ворота» (smart gates), которые упрощают и ускоряют пограничный контроль.

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По словам замглавы дирекции по вопросам резидентства и делам иностранцев Убейда бен Сурура аль-Хамири, город-эмират стремится к «100%-й виртуальной границе, без человеческого присутствия».

Он отметил, что загруженность двух аэропортов Дубая к 2020 году достигнет 124 миллионов пассажиров, именно поэтому быстрый контроль на границе является приоритетом. При этом, по словам чиновника, необходимо сохранить баланс между «безопасностью, скоростью и качеством сервиса, что превосходит обычную процедуру паспортного контроля».