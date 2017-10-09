Где отметить 11 октября: места празднования Дня Республики в столице Башкирии
УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Раньше всех, уже с 11 часов утра в парке «Волна» Ленинского района стартует праздничная акция «Мы за здоровый образ жизни!».
С полудня уфимцев ждут на нескольких открытых концертных площадках.
Так, в Демском парке культуры и отдыха начнет работу праздничная программа «Край родной, Башкортостан!».
В это же время в Кировском районе на площади Салавата Юлаева начнется праздничное мероприятие «Мой успех — успех Башкортостана!».
В Орджоникидзевском районе на площади им. Орджоникидзе стартует праздничное мероприятие «Цвети, мой Башкортостан».
В Октябрьском районе в парке культуры и отдыха «Волшебный мир» в 12 часов состоится праздничная программа «Цвети, Башкортостан!».
С 13 часов запланировано проведение
В первом из них праздник состоится в парке культуры и отдыха «Первомайский». Здесь все желающие смогут посмотреть концертную программу «Родная колыбель — Башкортостан!».
В Советском районе с 13 часов в парке имени И. Якутова начнется