Где отметить 11 октября: места празднования Дня Республики в столице Башкирии

Раньше всех, уже с 11 часов утра в парке «Волна» Ленинского района стартует праздничная акция «Мы за здоровый образ жизни!».

С полудня уфимцев ждут на нескольких открытых концертных площадках.

Так, в Демском парке культуры и отдыха начнет работу праздничная программа «Край родной, Башкортостан!».

В это же время в Кировском районе на площади Салавата Юлаева начнется праздничное мероприятие «Мой успех — успех Башкортостана!».

В Орджоникидзевском районе на площади им. Орджоникидзе стартует праздничное мероприятие «Цвети, мой Башкортостан».

В Октябрьском районе в парке культуры и отдыха «Волшебный мир» в 12 часов состоится праздничная программа «Цвети, Башкортостан!».

С 13 часов запланировано проведение культурно-массовых мероприятий в Калининском и Советском районах.

В первом из них праздник состоится в парке культуры и отдыха «Первомайский». Здесь все желающие смогут посмотреть концертную программу «Родная колыбель — Башкортостан!».