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07:33 (мск), источник: ИА Башинформ

Где отметить 11 октября: места празднования Дня Республики в столице Башкирии

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Культурно-массовые мероприятия на открытых площадках в честь Дня Республики, ежегодно отмечаемого 11 октября, будут проводиться во всех районах башкирской столицы.

Раньше всех, уже с 11 часов утра в парке «Волна» Ленинского района стартует праздничная акция «Мы за здоровый образ жизни!».

С полудня уфимцев ждут на нескольких открытых концертных площадках.

Так, в Демском парке культуры и отдыха начнет работу праздничная программа «Край родной, Башкортостан!».

В это же время в Кировском районе на площади Салавата Юлаева начнется праздничное мероприятие «Мой успех — успех Башкортостана!».

В Орджоникидзевском районе на площади им. Орджоникидзе стартует праздничное мероприятие «Цвети, мой Башкортостан».

В Октябрьском районе в парке культуры и отдыха «Волшебный мир» в 12 часов состоится праздничная программа «Цвети, Башкортостан!».

С 13 часов запланировано проведение культурно-массовых мероприятий в Калининском и Советском районах.

В первом из них праздник состоится в парке культуры и отдыха «Первомайский». Здесь все желающие смогут посмотреть концертную программу «Родная колыбель — Башкортостан!».

В Советском районе с 13 часов в парке имени И. Якутова начнется концертно-игровая программа, посвященная Дню Республики.

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