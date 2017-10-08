Ученые посоветовали рыбу и ягоды для улучшения памяти

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Хуже всего на память влияют алкоголь, сигареты и недостаток витаминов группы B. Также в зоне риска находятся злоупотребляющие углеводами низкого качества и животными жирами. Из-за этого клеточная мембрана грубеет, между клетками хуже протекают сигнальные процессы и мозг теряет способность обрабатывать информацию в прежних масштабах.

Для утончения мембраны ученый советует употреблять в пищу рыбу, а также продукты «средиземноморской диеты». Сюда он относит оливковое масло, растительную пищу, белое мясо, цельное зерно, бобовые и другие аналогичные продукты.