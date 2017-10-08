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8 октября, источник: Kazinform

Семья попавших под трамвай в Павлодаре школьниц переехала в новую квартиру в Экибастузе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Волонтеры «Клуба добряков Павлодар» перевезли Шынар Уалитову вместе с двумя детьми — восьмилетней Марал и двухлетним Батырханом из съемной однушки областного центра в трехкомнатную квартиру в Экибастузе, купленную этой семье на «народные» деньги, передает pavlodarnews.kz.

«Квартира чистая, ухоженная, светлая, в новой многоэтажке, общей площадью 63,5 квадратных метра — рассказывает волонтер “Клуба добряков Павлодар” Мария. — Мы сделали небольшой косметический ремонт, а департамент образования приобрел бытовую технику, мебель, люстры, игрушки, постельные принадлежности и необходимую посуду».

Напомним, квартиру искали по объявлениям в газетах, соцсетях, знакомым, затем волонтеры выезжали в Экибастуз, чтобы на месте посмотреть отобранные варианты. Школа, детский сад и поликлиника расположены по соседству. Квартира находится по улице Мухтара Ауэзова и куплена за 8,5 млн тенге.

Довольна новым местом жительства Марал. До конца этого года девочка еще будет находиться на домашнем обучении. После полученных в результате наезда трамвая увечий, она находится на учете невропатолога и педиатра.

«Мне все нравится здесь, я так рада», — поделилась Марал своими впечатлениями.

Как рассказала 38-летняя Шынар Уалитова, они всегда мечтали об отдельной квартире, но не такой ценой.

Отметим, что у семьи, где воспитывалось трое детей, никогда не было собственного жилья.

«Я пригласила практически весь Павлодар в гости, — сказала Шынар Уалитова. — Его жители помогли нам в тяжелую минуту, я не ожидала такой щедрости от земляков и всем безмерно благодарна».

На личные депозиты Марал и Батырхана положены по 3 млн 213 тысяч тенге, которыми они смогут воспользоваться при достижении ими совершеннолетия. Один миллион тенге внесен на счет мамы детей. Из собранных горожанами средств Шынар Уалитова 2 млн тенге отдала шестерым малышам, нуждающимся в срочном лечении.

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