Семья попавших под трамвай в Павлодаре школьниц переехала в новую квартиру в Экибастузе

«Квартира чистая, ухоженная, светлая, в новой многоэтажке, общей площадью 63,5 квадратных метра — рассказывает волонтер “Клуба добряков Павлодар” Мария. — Мы сделали небольшой косметический ремонт, а департамент образования приобрел бытовую технику, мебель, люстры, игрушки, постельные принадлежности и необходимую посуду».

Напомним, квартиру искали по объявлениям в газетах, соцсетях, знакомым, затем волонтеры выезжали в Экибастуз, чтобы на месте посмотреть отобранные варианты. Школа, детский сад и поликлиника расположены по соседству. Квартира находится по улице Мухтара Ауэзова и куплена за 8,5 млн тенге.

Довольна новым местом жительства Марал. До конца этого года девочка еще будет находиться на домашнем обучении. После полученных в результате наезда трамвая увечий, она находится на учете невропатолога и педиатра.

«Мне все нравится здесь, я так рада», — поделилась Марал своими впечатлениями.

Как рассказала 38-летняя Шынар Уалитова, они всегда мечтали об отдельной квартире, но не такой ценой.

Отметим, что у семьи, где воспитывалось трое детей, никогда не было собственного жилья.

«Я пригласила практически весь Павлодар в гости, — сказала Шынар Уалитова. — Его жители помогли нам в тяжелую минуту, я не ожидала такой щедрости от земляков и всем безмерно благодарна».