Последний день Че. Как погиб легендарный революционер

Источник: AP 2017

«Дорогие старики! Я вновь чувствую своими пятками ребра Росинанта снова, облачившись в доспехи, я пускаюсь в путь. Около десяти лет тому назад я написал Вам другое прощальное письмо. Насколько помню, тогда я сожалел, что не являюсь более хорошим солдатом и хорошим врачом; второе уже меня не интересует, солдат же из меня получился не столь уж плохой. В основном ничего не изменилось с тех пор, если не считать, что я стал значительно более сознательным, мой марксизм укоренился во мне и очистился.

Считаю, что вооруженная борьба — единственный выход для народов, борющихся за своё освобождение, и я последователен в своих взглядах.

Многие назовут меня искателем приключений, и это так. Но только я искатель приключений особого рода, из той породы, что рискуют своей шкурой, дабы доказать свою правоту. Может быть, я попытаюсь сделать это в последний раз. Я не ищу такого конца, но он возможен, если логически исходить из расчета возможностей. И если так случится, примите мое последнее объятие. Я любил Вас крепко, только не умел выразить свою любовь. Я слишком прямолинеен в своих действиях и думаю, что иногда меня не понимали. К тому же было нелегко меня понять, но на этот раз — верьте мне. Итак, решимость, которую я совершенствовал с увлечением артиста, заставит действовать хилые ноги и уставшие лёгкие. Я добьюсь своего. Вспоминайте иногда этого скромного кондотьера XX века. Поцелуйте Селию, Роберто, Хуана-Мартина и Пототина, Беатрис, всех.

Крепко обнимает Вас Ваш блудный и неисправимый сын Эрнесто.

Борьба зовет

Весной 1965 года Эрнесто Че Гевара сложил с себя полномочия министра промышленности Кубы. После шести лет, проведенных в качестве государственного чиновника, команданте решил вернуться к революционной борьбе.

В апреле 1965 года Че прибыл в Демократическую Республику Конго, где включился в борьбу повстанцев против правительства. Однако у команданте не сложились отношения с лидером движения Лораном-Дезире Кабилой, и после ряда неудач Че Гевара был вынужден свернуть операцию через несколько месяцев после ее начала.

Провал в Африке не заставил его полностью отказаться от революционной деятельности. После нескольких месяцев размышлений Че Гевара решил вернуться в Латинскую Америку.

Команданте решил сосредоточить свои силы в Боливии, где в 1964 году в результате переворота пришел к власти Рене Баррьентос.

Проамериканский диктатор укрывал на своей территории нацистских преступников, и охотно использовал их навыки для подавления рабочего движения и левых партий.

Источник: РИА "Новости"

Партизаны против ЦРУ и нацистов

Че Гевара решил, что обстановка в Боливии как нельзя лучше подходит для вооруженного выступления. В конце 1966 года база партизанского отряда в Боливии начала действовать. В марте 1967 года Армия национального освобождения Боливии принимает первый бой с правительственными войсками.

Рене Баррьентос был сильно напуган появлением Че Гевары, и запросил помощи в США. ЦРУ стянуло в страну лучших специалистов по антипартизанским действиям. В охоте на Че задействовали и нацистов, в том числе, по некоторым сведениями, и «лионского мясника» Клауса Барбье.

Отряд Че Гевары успешно действовал в гористой местности, однако ему не удалось решить главную задачу — придать движению массовость.

Боливийской армии удалось изолировать отряд. Местные крестьяне относились к партизанам настороженно и даже враждебно.

31 августа 1967 года партизаны потерпели серьезное поражение, понеся большие потери. Среди погибших оказались ближайший сподвижник Че «Хоакин» — член ЦК Коммунистической партии Кубы Хуан Виталио Акунья Нуньес, а также легендарная «Таня-партизанка» — Айде Тамара Бунке Бидер.

Последний бой и плен

В сентябре партизаны снова понесли тяжкие потери. Че, однако, и в этих условиях оставался самим собой — несмотря на приступы астмы, которой он страдал на протяжении долгих лет, команданте подбадривал своих товарищей и оказывал медицинскую помощь и им, и пленным солдатам боливийской армии, которых затем освобождал.

В начале октября информатор Сиро Бустоса выдал правительственным войскам место стоянки отряда Че Гевары. 8 октября 1967 года спецназ окружил и атаковал лагерь в районе ущелья Юро. В кровопролитном бою Че был ранен, винтовка его разбита пулей, но захватить его спецназовцам удалось только тогда, когда в пистолете кончились патроны.

Раненого Че Гевару доставили в здание деревенской школы в местечке Ла-Игера. Подходя к зданию, революционер обратил внимание на раненых солдат боливийской армии, и предложил им помочь как врач, но получил отказ.

Свидетели из числа солдат боливийской армии, рассказывал, что раненый Че Гевара выглядел ужасно, но при этом держался стойко, с достоинством. На вопросы офицеров он не отвечал, а общался только с солдатами.

Он успел даже переговорить с местной учительницей Хулией Кортес. Указав на плохое состояние школьного здания, команданте заметил, что деньги уходят на «Мерседесы» для чиновников в столице: «Против этого мы и воюем!».

Кто отдал приказ?

А в это время решалась судьба захваченного революционера. Известно, что власти Боливии вели консультации с Вашингтоном.

Агент ЦРУ Феликс Родригес, непосредственный участник событий, однако, уверял, что США хотели вывезти Че Гевару в Панаму, чтобы подвергнуть допросам, а на немедленной казни настаивал боливийский лидер Рене Баррьентос.

После полудня 9 октября Родригес получил приказ из столицы. Подписанный Баррьентосом документ гласил: «Приступить к уничтожению сеньора Гевара».

Представители боливийского командования распорядились расстрелять Че Гевару так, чтобы можно было затем заявить, что он убит в бою.

Палачом был выбран 31-летний Марио Теран, сержант боливийской армии, который якобы хотел отомстить Че Геваре за гибель своих друзей.

Источник: РИА "Новости"

«Я знаю: ты пришёл убить меня»

«Якобы» — потому что Теран сам неоднократно затем менял показания относительно событий 9 октября.

Точно известно, что в тот момент, когда Теран вошел в комнату, где находился Че Гевара, у него тряслись руки.

Че, видя, что происходит с палачом, усмехнулся и бросил ему в лицо: «Я знаю: ты пришёл убить меня. Стреляй. Сделай это. Стреляй в меня, трус! Ты убьёшь мужчину!».

Теран выпустил в революционера девять пуль из полуавтоматической винтовки.

Лишь четвертый или пятый выстрел оказался смертельным, попав Че в грудь.

Тело застреленного Гевары было привязано к полозьям вертолёта и доставлено в соседний поселок Вальегранде, где его выставили напоказ прессе и местным жителям. Кисти рук ампутировали, и поместили в сосуд с формалином, чтобы подтвердить личность убитого по отпечаткам пальцев.

Подробности расстрела на Кубу передал беглый министр

И тут произошло то, чего палачи никак не ожидали. Боливийские крестьяне, до того настороженно относившиеся к Че, глядя на тело поверженного революционера, пожертвовавшего своей жизнью в борьбе за лучшую жизнь для них, увидели в нем сходство с распятым Христом.

Через небольшой промежуток времени погибший Че стал для местных жителей святым, к которому обращаются с молитвами, прося помощи.

Останки Че Гевары и его соратников похоронили тайно, и место захоронения оставалось секретом три десятка лет.

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В отличие от обстоятельств гибели Че — о них на Кубе во всех подробностях узнали уже через год. В 1968 году на Кубу бежал глава МВД Боливии Антонио Аргедас, который доставил в Гавану дневники Че и отрубленные после смерти кисти рук.

Кубинские врачи подарили палачу Че Гевары зрение

Диктатор Рене Баррьентос погиб в апреле 1969 года при крушении вертолета. Смерть вскоре настигла и еще нескольких человек, причастных к гибели Че. Смерти, однако, избежали агент ЦРУ Родригес и палач Теран.

С последним приключилась и вовсе фантастическая история. К старости у убийцы Че начались проблемы со зрением, и в 2006 году он воспользовался кубинской программой бесплатного офтальмологического лечения. Кубинские медики, работающие в Боливии, сделали Терану операцию по удалению катаракты. Разумеется, Теран лечился под чужим именем, а известно обо всем стало после того, как на Кубу пришло благодарственное письмо от сына палача.

Программа лечения боливийцев кубинскими врачами стала возможной после победы на выборах президента Боливии социалиста Эва Моралеса, в рабочем кабинете которого висит портрет Че Гевары.

«Его нельзя стереть из истории»

В 1995 году боливийский генерал Марио Варгас рассказал, что в 1967 году участвовал в захоронении команданте, и указал место возле взлетно-посадочной полосы аэродрома Вальегранде.

С разрешения властей начались поисковые работы. Лишь два года спустя, в 1997 году были найдены человеческие останки, среди которых были останки тела с ампутированными руками.

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Еще в 1988 году на Кубе, в городе Санта-Клара, был открыт Мавзолей Че Гевары.

17 октября 1997 года Эрнесто Че Гевару и шестерых его соратников торжественно похоронили в мавзолее.

На церемонии Фидель Кастро сказал: «Почему они думают, что если убьют его, он перестанет существовать как боец? Сегодня он находится в каждом месте, где только есть причина для защиты. Его нельзя стереть из истории, он стал символом для всех бедных мира сего».