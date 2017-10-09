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00:44 (мск), источник: Известия

МЧС поддержало введение самозатухающих сигарет

Спасатели одобрили инициативу Минздрава об обязательном переходе на табачную продукцию с пониженной воспламеняющей способностью.

Источник: Reuters

МЧС поддержало инициативу Минздрава по обязательному переходу на производство сигарет только с пониженной воспламеняющей способностью — они быстро гаснут, если курильщик, например, заснул. Об этом сказано в письме Министерства по чрезвычайным ситуациям в Министерство здравоохранения. По данным МЧС, в 2016 году по причине неосторожности при курении возникло 15,7 тыс. пожаров, в которых погибло 3,5 тыс. человек. Между тем, рассказали «Известиям» в табачных компаниях, эффективность подобных сигарет не доказана, при этом в России нет специальной бумаги для их производства, а объемы ее выпуска на других рынках недостаточны для импорта.

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Концепцию госполитики по противодействию потребления табака на 2017−2022 годы Министерство здравоохранения сформировало и разослало на согласование в ведомства в конце 2016 года. В документе Минздрав предложил полностью перейти на подобные табачные изделия. Замглавы Минсельхоза Евгений Непоклонов 28 августа направил в Минздрав таблицу разногласий между ведомствами по нескольким пунктам антитабачной концепции. В ней зафиксирована и оценка идеи о затухающих сигаретах спасателями.

«МЧС письмом от 10.04.2017 года поддержало введение указанной меры в рамках проекта концепции», — сказано в документе.

Согласно информации МЧС, только в 2016 году по причине неосторожности при курении возникло 15,7 тыс. пожаров, погибло 3,5 тыс. человек, 2,3 тыс. человек получили травмы, прямой ущерб оценили в 322,5 млн рублей.
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По данным Росстата за 2016 год, было произведено 335,7 млрд штук сигарет, это на 2% меньше, чем годом ранее.

Законы, устанавливающие требования по обеспечению производства и продажи сигарет только с пониженной воспламеняющей способностью, уже действуют в Австралии, Европейском союзе, Канаде и США, подчеркнул Минздрав. Такие табачные изделия производят из более плотной, пористой папиросной бумаги, у которой очень низкая воздухопроницаемость. По данным международной организации «Национальная ассоциация противопожарной защиты», в период с 2003 по 2011 год в результате введения подобных сигарет в Канаде и США удалось добиться снижения смертности из-за неосторожного курения на 30%.

Невнимательность курильщиков становится причиной гибели людей и наносит серьезный материальный ущерб государству и населению, лесному и сельскому хозяйству, следует из позиции Министерства здравоохранения.

Введение самозатухающих сигарет способно переломить эту ситуацию — продажа на территории России только такой табачной продукции является важной составляющей проекта антитабачной концепции и нуждается в скорейшей реализации, подчеркивается в позиции Минздрава.

«Предложение об обращении в России исключительно сигарет с пониженной воспламеняющей способностью ранее обсуждалось во время разработки проекта технического регламента Таможенного союза и было отклонено», — следует из отзыва Минсельхоза. То есть страны — участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже отказались от предложенной меры в рамках рассмотрения поправок в техрегламент на табачную продукцию от 2014 года. Россия не может применить ее лишь на своей территории — это будет противоречить Договору о ЕАЭС.

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Также в Минсельхозе напомнили, что сокращение числа пожаров в США по причине неосторожного курения в 2012 году связано не только с самозатухающими сигаретами. Это можно объяснить уменьшением количества курильщиков, повышением стандартов безопасности мебели и хозяйственных материалов, а также расширением использования дымовых пожарных извещателей.

Глава департамента по нормативному регулированию «БАТ Россия» Олег Барвин отметил, что даже самозатухающие сигареты не являются пожаробезопасными и что температура горения любых сигарет очень высока.

В Imperial tobacco «Известиям» рассказали, что техрегламент на табачную продукцию допускает производство сигарет с пониженной воспламеняющей способностью, а требование производства исключительно таких сигарет ранее было отклонено ввиду недоказанной эффективности. Также причиной отказа послужило то, что специальная бумага для самозатухающих сигарет не производится на территории государств — членов ЕАЭС, а объемы ее производства на других рынках недостаточны для импорта в страны союза.

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко уверен, что при рассмотрении новых инициатив в области табачного регулирования важно принимать во внимание потенциальные риски, связанные с дополнительной финансовой нагрузкой на бизнес и возможным увеличением конечной стоимости продукции для потребителя.

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