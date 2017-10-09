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00:56 (мск), источник: Ежедневник.by

Новогрудок, Полоцк и Новополоцк превратят в «Зеленые города» за 3 миллиона долларов

Три белорусских города выбраны для пилотного проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Глобального экологического фонда (ГЭФ) «Зеленые города». Проект предусматривает несколько направлений. Его бюджет составляет 3 млн долларов.

Источник: Ежедневник.by

Проект «Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси» («Зеленые города») реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Глобальным экологическим фондом. Проект направлен на развитие планов зеленого градостороительства, а также на реализацию пилотных инициатив по устойчивому городскому транспорту в Полоцке и Новополоцке и мероприятий по повышению энергоэффективности в Новогрудке.

Данные города, по словам руководителя проекта Ирины Усовой, выбраны неслучайно.

«Они уже имеют определенный опыт в реализации экологических проектов. На счету Полоцка и Новогрудка уже достаточно проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии, энергоэффективным освещением, — рассказала специалист. — Можно сказать, мы уже говорим на одном языке, нам не нужно приходить к местным властям и объяснять, для чего мы это делаем и почему это нужно. Здесь уже создана платформа для взаимодействия. Городские администрации понимают, что им это дает, для чего это делается, что получим в результате, и поэтому открыты для взаимодействия».

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Ирина Усова также пояснила, что учитывалось при отборе города для участия в пилотном проекте. «Могу точно сказать, что такой подход, как “дайте нам денег, мы что-нибудь реализуем”, нам не подходит, — поделилась Ирина Усова. — Мы хотели бы видеть какую-то активность от города в плане мероприятий, непосредственно связанных с зеленой экономикой, для того, чтобы поддержать эти первые шаги. В Полоцке, Новополоцке и Новогрудке мы это увидели».

Привлечь ИТ-сектор.

Поскольку проект в целом междисциплинарный, по словам специалиста, в планах подключить к работе различные министерства и структуры.

«Наиболее тесно в рамках проекта ПРООН сотрудничает с Минприроды. Ведомство является исполняющей организацией проекта. Но мы пытаемся подключить к работе и другие министерства. Не скрою, пока данный процесс идет тяжеловато. Но поскольку проект будет идти еще несколько лет, надеюсь, мы найдем точки соприкосновения», — отметила она.

«Мы также думаем над тем, какие заинтересованные стороны могли бы еще поучаствовать в этой работе, — рассказала Усова. — В планах подключить к проекту не только администрации и министерства, а также университеты, и возможно, ИТ-сектор и бизнес».

Что планируется сделать в городах?

Касаясь более детально плана проекта, его руководитель отметила, что в Новогрудке попытаются сделать город светлым и безопасным, установив для улиц и дорог города светодиодное освещение. Кроме этого, запланирована модернизация центральной прачечной города.

Что касаемо Полоцка и Новополоцка, и связанного с ними плана по развитию транспортного сектора, то в рамках проекта запланировано развитие велосипедного сектора, интеллектуальное управление светофорами, оборудование остановок общественного транспорта удобными пандусами и установка электронных табло, а также выделение отдельной полосы для общественного транспорта между двумя городами.

«Вообще модернизируя транспортную систему Полоцка и Новополоцка, мы их не рассматриваем по отдельности, а скорее системно, поскольку города находятся очень близко по отношению друг к другу, часть полочан работает в Новополоцке и наоборот», — пояснила Ирина Усова.

В свою очередь, руководитель проекта отметила, что его бюджет составляет 3 млн долларов.

«Мы понимаем, что это небольшие средства. И, конечно, нужно понимать, что все проблемы городов в рамках выделенного финансирования не решить. К примеру, если мы возьмем Новополоцк с его “Нафтаном”, то для того, чтобы сократить там вредные выбросы в атмосферу, в целом необходимы огромные инвестиции, которые исчисляются десятками миллионов долларов».

При этом специалист пояснила, что выделенных средств в рамках запланированных мероприятий проекта вполне достаточно.

Кстати, лучшие практики, разработанные проектом, планируется распространить в дальнейшем еще на 10 городов Беларуси.

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