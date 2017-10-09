Рабочая неделя в Хабаровском крае началась с похолодания

Как и обещали синоптики, октябрьское тепло в Хабаровском крае продержалось лишь несколько дней: понедельник ознаменуется ощутимым снижением дневных температур. На прежнем уровне сохранится скорость ветра, а осадки, которые прогнозируют в нескольких районах края, ещё больше расстроят их жителей. Впрочем, осень нужно принять во всех её проявлениях — утепляться придётся ещё не раз.

В Хабаровске дневная температура понизится до 10−12 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 9−11 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 7−9 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до 12−14 °С. Возможен небольшой дождь. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Охотске дневная температура повысится до 4−6 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 11−13 °C. Небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до 6−8 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до 5−7 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до 7−9 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до 12−14 °C. Кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура останется на отметке 9−11 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.