МЧС отправит в Приморье дополнительные силы для тушения природных пожаров

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 октября, PrimaMedia.

Режим «Повышенной готовности» ввели во всех подразделениях МЧС России в Приморском крае в связи с природными пожарами. Об этом сообщила пресс-служба главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям. Для проведения тушения планируется перебросить дополнительные силы и технику. Всего для ликвидации огня уже привлекли 379 человек и 93 единицы техники, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал «360».

В воскресенье, 8 октября, в регионе бушевали 62 природных пожара на площади 1695 гектаров. Локализовать удалось 23 пожара. Еще три очага возгорания удалось потушить ночью 7 октября.

Для ликвидации огня привлекли 379 человек и 93 единицы техники. Кроме того, в тушении принимают участие самолеты МЧС России, которые совершили 15 сбросов воды общим объемом 150 тонн.

Для проведения тушения планируется перебросить дополнительные силы и технику. Угрозы для населенных пунктов нет.