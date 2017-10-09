МЧС отправит в Приморье дополнительные силы для тушения природных пожаров
Всего для ликвидации огня уже привлекли 379 человек и 93 единицы техники.
Всего для ликвидации огня уже привлекли 379 человек и 93 единицы техники.
Владивосток, 9 октября, PrimaMedia.
Режим «Повышенной готовности» ввели во всех подразделениях МЧС России в Приморском крае в связи с природными пожарами. Об этом сообщила
В воскресенье, 8 октября, в регионе бушевали 62 природных пожара на площади 1695 гектаров. Локализовать удалось 23 пожара. Еще три очага возгорания удалось потушить ночью 7 октября.
Для ликвидации огня привлекли 379 человек и 93 единицы техники. Кроме того, в тушении принимают участие самолеты МЧС России, которые совершили 15 сбросов воды общим объемом 150 тонн.
Для проведения тушения планируется перебросить дополнительные силы и технику. Угрозы для населенных пунктов нет.
Сотрудники МЧС продолжают вести профилактическую работу с населением, так как большинство возникших природных пожаров — результаты небрежного использования огня человеком.