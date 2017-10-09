Хабаровский зоосад вновь показал гостям африканского львенка

Источник: Хабаровский край сегодня

В честь своего дня рождения зоосад им. Сысоева открыл двери тысячи гостям. По случаю 15-летия центра сотрудники подготовили для хабаровчан концертную программу, мастер-классы различной тематики, задачи на эрудицию для юных посетителей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», «гвоздем» программы стало открытие сразу двух новых вольеров: с подогревом — для африканского львенка и расширенный — для белого медведя.

Заметно подросший львенок по кличке Аслан в первый раз увидел такое большое количество людей. Он немного растерялся, но вскоре царь зверей решил установить свои права на владения и издал слабый рык. Публика испытала лишь умиление и, как заметили сотрудники зоосада, Аслан уже успел полюбиться многим.

Что же касается белого мишки, то он также вольготно себя ощущал в новой обстановке.

— Мы расширили вольер Хабара, чтобы в будущем у нас была возможность подселить к нему подружку, — объяснил гостям генеральный директор зоосада «Приамурский» Андрей Долин. — Однако уже сегодня за ним можно наблюдать с вышки в виде маяка.

Масштабный праздник для всей семьи продолжался целый день. Поток желающих отметить день рождения зоосада с каждым часом только увеличивался. Не имея возможности объехать образовавшуюся пробку, люди оставляли машины на обочинах, и, захватив гостинцы для зверей, шли несколько км пешком. Это не осталось незамеченным для организаторов праздника.