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03:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ларионова о полицейском, наблюдавшем убийство Драчева: У меня только один вопрос — почему?

По мнению депутата краевой Закдумы, ситуация может послужить стимулом к ужесточению проверки моральных качеств будущих сотрудников полиции.

Хабаровск, 9 октября, AmurMedia.

Поведение сотрудника полиции, присутствовавшего при убийстве спортсмена Андрея Драчева, депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Ларионова назвала не только не присущим сотруднику органов правопорядка, но и просто необъяснимым. По ее мнению, данная ситуация может послужить стимулом как к ужесточению проверки моральных качеств будущих сотрудников полиции, так и возвращению к рассмотрению вопросов духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, сообщает ИА AmurMedia.

— Трудно сказать, каковы предпосылки, к тому, что полицейский оказался в компании убийцы Андрея Драчева. Вполне возможно, что молодые люди могли сойтись на почве занятий единоборствами. Аллахверанов занимался силовыми видами спорта, но и сотрудники полиции проходят очень серьезную физическую подготовку, в том числе и по рукопашному бою. А это довольно узкий круг спортсменов и многие из них знакомы друг с другом. Поэтому по большому счету вопрос того, как он оказался именно в этой компании не так уж и важен. Дело в другом — бои без правил из спортивных перешли в разряд шоу развлечений, а порой становятся и способом выяснения отношений. И это, по моему мнению — уже проблема нашего общества, которую необходимо решать. Что касается конкретного вопроса: не хочется верить, что сотрудник полиции может быть хоть как-то быть связан с избиением граждан. Я не знаю лично молодого человека, о котором идет речь. Считаю, что не имею права, не зная подробностей, давать оценку его присутствию на месте трагедии и бездействию, Но, когда ты видишь, что кто-то бьет человека, тем более не владеющего боевыми искусствами, равнодушно наблюдаешь за этим (а на видео видно, что никто не пытался пресечь драку)…

Даже примеряя ситуацию на себя понимаю, что сделала бы все, чтобы остановить своего знакомого, прекратить избиение, это ведь не то что не по-спортивному, а не по-человечески, — говорит депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Ларионова.

По мнению депутата, в данной конкретной ситуации говорить о профессиональном выгорании полицейского нельзя. Проблема гораздо глубже, в морально-волевых качествах людей, работа которых заключается в охране общественного порядка:

— За то время, что я работаю с молодежью, немало моих воспитанников успело пойти на службу в полицию, нацгвардию и я не представляю, чтобы хоть кто-то из них равнодушно наблюдал за подобными вещами. Отбор очень жесткий, проверяют не только тебя, но и родителей, и близких родственников. И потому единственное, о чем может идти речь сегодня — это о более жесткой проверке морально-волевых качеств. В то же время, вспомните, как сотрудник полиции Дмитрий Маковкин в 2013 году во время теракта в Волгограде закрыл своим телом смертника, защищая мирных граждан. Он осознанно пошел на гибель, чтобы спасти остальных. Это настоящий полицейский. Или Магомед Нурбагандов, который в последние минуты своей жизни, под прицелом оружия, отказался выполнять требования боевиков и произнес фразу, облетевшую всю Россию: «Работайте, братья!». Вот это примеры настоящих полицейских.

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