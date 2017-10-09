Приморцы требуют от властей защитить животных

Источник: ДЕЙТА

Несмотря на то, что общественники уже давно говорят о необходимости принятия системных мер, на практике проблема остается нерешенной — пишет ОНФ.

Как сообщила активист организации Марина Разумова, из-за того, что в регионе сегодня отсутствует система отлова и содержания брошенных домашних животных, возникает целый спектр серьезных проблем.

«Наличие большого количества брошенных домашних животных приводит к тому, что в обществе формируется негативное отношение к ним. В последние два года мы отмечаем увеличение фактов насилия по отношению к безнадзорным животным, такие случаи фиксируются в крупных городах региона — Владивостоке, Находке, Уссурийске, появились догхантеры, которые целенаправленно убивают животных, есть отдельные случаи привлечения таких лиц к уголовной ответственности, но в целом ситуация остается достаточно сложной. Самое страшное, что происходящие факты насилия по отношению к животным и результаты таких противоправных действий видят дети, что, естественно, наносит психологические травмы», — отметила Разумова.

Отмечается, что во Владивостоке на сегодняшний день уже есть положительная практика — есть пока лишь один частный приют для животных, где одна неравнодушная жительница краевого центра за свой счет и на пожертвования содержит десятки брошенных животных.