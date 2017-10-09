Часть Владивостока осталась без холодной воды
Плановый ремонт объектов «Приморского водоканала» продлится не один день.
Плановый ремонт объектов «Приморского водоканала» продлится не один день.
Сегодня, 9 октября, и далее на этой неделе в приморской столице продолжатся отключения водоснабжения. На этот раз в список попало десять улиц Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Специалисты «Приморского водоканала» будут проводят плановый ремонт, начиная с 9 часов утра понедельника. В связи с этим без воды до 14:00 остались дома по адресам: улица Брюллова, 2 и Маковского, 41.
Во вторник, 10 октября отключения ожидаются с 9 утра и до 18 вечера по Кипарисовой 2, 4, а также по Каштановой 11−15.
В среду водоснабжение перекроют с 9:00 до 17:00 по Добровольского, 17−37, Пацаева, 2, 9 и Волкова, 9, 11. Также с девяти утра и до семи вечера без воды останется дом на Маковского, 142 и Ботанический сад.
Завершатся плановые отключения наступившей недели в четверг, 14 октября. Без воды в этот день останется целый ряд домов:
Тухачевского, 24, 26, 28, 38, 40, 42, 48, 50а, 54;.
Проспект 100-летия Владивостоку, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 64а.
Плановые отключения по этим адресам продлятся с 9:00 до 16:00.