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07:24 (мск), источник: Newtimes.kz

Прогноз погоды в Казахстане на 9 октября

На территории Казахстана сохраняется ясная погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей. На крайнем востоке ночью и утром ожидается туман, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 100% 760 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Newtimes.kz

По данным синоптиков, 9 котября в Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура ночью -1−3°С, днем +10+12 °С.

В Алматы прогнозируется также переменная облачность, погода без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью около 0 градусов, днем +13+15°С.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18−23 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15−23 м/с, в Кызылординской, Мангыстауской областях с пыльной бурей. В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15−20 м/с.

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