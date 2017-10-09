Прогноз погоды в Казахстане на 9 октября
На территории Казахстана сохраняется ясная погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и
На территории Казахстана сохраняется ясная погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и
По данным синоптиков, 9 котября в Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер
В Алматы прогнозируется также переменная облачность, погода без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью около 0 градусов, днем +13+15°С.
В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18−23 м/с. В Жамбылской,