Продюсера Вайнштейна уволили из собственной компании за домогательства

«В свете новой информации о неподобающем поведении Харви Вайнштейна, появившейся в течение последних нескольких дней, директора Weinstein Company приняли решение и уведомили Харви Вайнштейна, что его работа с компанией прекращена», — приводит издание New York Times заявление совета директоров.

Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, указавшего на множество случаев домогательств со стороны продюсера, о которых ранее не было известно.