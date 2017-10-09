Продюсера Вайнштейна уволили из собственной компании за домогательства

«В свете новой информации о неподобающем поведении Харви Вайнштейна, появившейся в течение последних нескольких дней, директора Weinstein Company приняли решение и уведомили Харви Вайнштейна, что его работа с компанией прекращена», — приводит издание New York Times заявление совета директоров.
Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, указавшего на множество случаев домогательств со стороны продюсера, о которых ранее не было известно.
По данным издания, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. Среди его «жертв» были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.
Сам Вайнштейн в заявлении изданию Times ранее признал, что своим поведением «причинял боль» коллегам, и принес извинения.