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04:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Медалями наградили огнеборцев, принимавших участие в тушении пожара на АЗС в Хабаровске

В марте этого года на заправочной станции произошло возгорание трёх емкостей объемом 20 тонн каждая.

Хабаровск, 9 октября, AmurMedia.

За мужество, профессионализм, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотверженность при тушении пожара 11 сотрудников Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона удостоены медали «За отвагу на пожаре». Девятерым из них ведомственную награду накануне вручил начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю генерал-майор внутренней службы Олег Волынкин, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Этот пожар произошёл 28 марта 2017 года. В 10 часов 27 минут на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о загорании на заправочной станции по улице Халтурина, 3а. Первые пожарные расчеты прибыли на место вызова уже через несколько минут. На заправочной станции произошло возгорание трёх емкостей объемом 20 тонн каждая, в двух из которых находилось дизельное топливо и бензин.

В числе прибывших первыми на данный пожар были два отделения 30 пожарно-спасательной части в составе — командиры отделений Сергей Белов и Владимир Федоров, помощник начальника караула Сергей Ли, старшие пожарные Сергей Копылов и Андрей Николаев, пожарный Дмитрий Куценко. Вслед за ними подоспело ещё одно подразделение 2-й пожарно-спасательной части в составе командира отделения Артема Осипенко, старшего пожарного Евгения Крахмалева и пожарного Романа Рыбина. От их грамотных и быстрых действий зависело дальнейшее успешное тушение пожара.

На одной из емкостей был открыт вентиль, поэтому во время пожара происходило вытекание топлива из резервуара за пределы заправочной станции, и существовала угроза взрыва цистерн. В радиусе 50 метров от эпицентра пожара поднялась высокая температура, не позволяющая производить тушение.

Руководство тушением пожара взял на себя старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения 21-го отряда Федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю Сергей Литвинов. Оценив обстановку, сложившуюся на месте происшествия, принял решение направить личный состав 30 и 2 пожарно-спасательных частей со стволами воды на защиту близлежащих зданий и на охлаждение цистерн с горючими жидкостями. После чего отдал распоряжение готовить пенную атаку. Вместе со своим коллегой, помощником начальника дежурной смены службы пожаротушения Виталием Токаревым, они произвели необходимые расчеты достаточности пенообразователя на пожарных автомобилях, прибывших к месту пожара, организовали работу подразделений на месте.

В теплоотражающих костюмах сразу несколько звеньев огнеборцев в теплоотражающих костюмах подошли максимально близко к горящим емкостям. Пожарные заливали их пеной, охлаждали раскалённый металл цистерн водой, одновременно производили тушение горящего топлива, растекавшегося по территории заправки. Несмотря на раздававшиеся взрывы от клапанных крышек цистерн, работая в центре воздействия опасных факторов пожара при явной угрозе жизни и здоровью, никто не покидал своей позиции и выполнял работу до конца, создавая благоприятные условия для успешного тушения пожара в целом.

«Тушение пожара осложняло то, что на территории не работали гидранты, поэтому требовался постоянный подвоз воды. При этом возле заправки была очень плотная застройка, очень близко с горящими цистернами находились деревянные сараи, гаражи, где находились автомобили, хранились горюче-смазочные материалы. Всё это постоянно создавало угрозу перекидывания огня на них и распространения пламени на ещё большую площадь, — вспоминает помощник начальника караула 30 пожарно-спасательной части 21 отряда ФПС по Хабаровскому краю прапорщик внутренней службы Сергей Ли. — Страшно ли было тушить пожар? Мы привыкли к этому, выполняли свою работу. Коллектив слаженный, обученный. Поэтому работать в таких ситуациях проще, ты полностью уверен в них».

В результате благодаря мужеству и самоотверженности огнеборцев, их чёткой и слаженной работе, пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки, течение полутора часов. При этом не было допущено гибели и травматизма среди личного состава, а также обслуживающего персонала. Всего для его ликвидации было задействовано 7 автоцистерн и 33 человека личного состава.

Также в этот день в честь 85-летия со дня образования гражданской обороны России ведомственные медали МЧС России были вручены ветеранам системы МЧС России и сотрудникам, которые долгие годы отдали работе в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

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