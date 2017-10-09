Медалями наградили огнеборцев, принимавших участие в тушении пожара на АЗС в Хабаровске
В марте этого года на заправочной станции произошло возгорание трёх емкостей объемом 20 тонн каждая.
В марте этого года на заправочной станции произошло возгорание трёх емкостей объемом 20 тонн каждая.
Хабаровск, 9 октября, AmurMedia.
За мужество, профессионализм, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотверженность при тушении пожара 11 сотрудников Хабаровского
В числе прибывших первыми на данный пожар были два отделения 30
На одной из емкостей был открыт вентиль, поэтому во время пожара происходило вытекание топлива из резервуара за пределы заправочной станции, и существовала угроза взрыва цистерн. В радиусе 50 метров от эпицентра пожара поднялась высокая температура, не позволяющая производить тушение.
Руководство тушением пожара взял на себя старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения 21-го отряда Федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю Сергей Литвинов. Оценив обстановку, сложившуюся на месте происшествия, принял решение направить личный состав 30 и 2
В теплоотражающих костюмах сразу несколько звеньев огнеборцев в теплоотражающих костюмах подошли максимально близко к горящим емкостям. Пожарные заливали их пеной, охлаждали раскалённый металл цистерн водой, одновременно производили тушение горящего топлива, растекавшегося по территории заправки. Несмотря на раздававшиеся взрывы от клапанных крышек цистерн, работая в центре воздействия опасных факторов пожара при явной угрозе жизни и здоровью, никто не покидал своей позиции и выполнял работу до конца, создавая благоприятные условия для успешного тушения пожара в целом.
«Тушение пожара осложняло то, что на территории не работали гидранты, поэтому требовался постоянный подвоз воды. При этом возле заправки была очень плотная застройка, очень близко с горящими цистернами находились деревянные сараи, гаражи, где находились автомобили, хранились
Также в этот день в честь 85-летия со дня образования гражданской обороны России ведомственные медали МЧС России были вручены ветеранам системы МЧС России и сотрудникам, которые долгие годы отдали работе в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.