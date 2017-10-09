Хамское поведение пьяных девушек в маршрутке возмутило омичей

В воскресенье, 8 октября, в группе «Омск Live» соцсети ВКонтакте появился пост, который вызвал шквал эмоций подписчиков.

Мужчина описал историю, как ехал в тот день в маршрутке № 394, где две пьяные молодые девушки в возрасте около лет 25-ти слушали музыку с телефона. Музыка была громокй и одна из пассажирок попросила девушек ее выключить. На что дамы только прибавили громкость и иногда подносили телефон поближе к женщине.

По словам автора поста, он также сделал молодым особам замечание, на которое не получил никакой реакции. И на просьбу водителя девушки не отреагировали.

Мужчина спросил у подписчиков группы имеет ли право водитель в такой ситуации высаживать пассажиров? И что еще можно сделать в ответ на вызывающее поведение?

В комментариях начались бурные обсуждения. В большинстве своем омичи осудили хамское поведение пьяных особ:

— Слушать музыку и не мешать окружающим — это одно! А вести себя в общественных местах неподобающе — это другое!

— Это неуважение к старшим или даже просто рядом сидящим людям, невоспитанность. Они бы представили себя на месте этой женщины, интересно, понравилось бы им?

Были и те, кто предлагал физическое насилие: выкинуть из маршрутки пинками.

В то же время, у девушек оказались и заступники.

— Ну выпили женщины, повеселились… похохотали, музыку послушали..ничего страшного! Все тут такие смелые до женщин… размотать… об колено… пинками…, а если бы мужики себя так вели? Вы б тоже смело их выкинули? Или молча бы сидели, а потом ВКонтакте плакались?

— А что ужасного произошло то? Что с женщиной? Музыка её убила?

Не обошлось и без предложения ранимым ездить на такси:

— Те, кому окружающие мешают, пусть на такси ездят.