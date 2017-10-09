Вирус гриппа «Мичиган» может появиться в Новосибирской области
Россиян ждет неприятная встреча с очередным штаммом вируса гриппа — медики назвали его «Мичиган». Сообщает сегодня Роспотребнадзор.
Россиян ждет неприятная встреча с очередным штаммом вируса гриппа — медики назвали его «Мичиган». Сообщает сегодня Роспотребнадзор.
Новосибирские врачи уверяют: к встрече с «врагом» регион полностью готов. Сейчас продолжают вакцинацию. Но держат оборону не только против вируса гриппа.
В аэропорту «Толмачёво» усилили санитарный контроль по трём туристическим направлениям: Турция, Вьетнам, Индия. Все пассажиры — проходят обязательный медицинский осмотр. Виной стали вирусы — Зика, Коксаки, лихорадка Эбола. Главная задаче не допустить проникновения вируса на территорию региона.
Галина Зимова, старший специалист Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области: «Собираются обязательно анкеты. Обязательно объявляем на борту пассажирам… Если у пассажира который заболел выявится