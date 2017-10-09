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07:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Вирус гриппа «Мичиган» может появиться в Новосибирской области

Россиян ждет неприятная встреча с очередным штаммом вируса гриппа — медики назвали его «Мичиган». Сообщает сегодня Роспотребнадзор.

Новосибирские врачи уверяют: к встрече с «врагом» регион полностью готов. Сейчас продолжают вакцинацию. Но держат оборону не только против вируса гриппа.

В аэропорту «Толмачёво» усилили санитарный контроль по трём туристическим направлениям: Турция, Вьетнам, Индия. Все пассажиры — проходят обязательный медицинский осмотр. Виной стали вирусы — Зика, Коксаки, лихорадка Эбола. Главная задаче не допустить проникновения вируса на территорию региона.

Галина Зимова, старший специалист Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области: «Собираются обязательно анкеты. Обязательно объявляем на борту пассажирам… Если у пассажира который заболел выявится какое-то серьезное заболевание, мы должны будем взять под контроль этих пассажиров».

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