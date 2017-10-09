В Башкирии сегодня дождей не будет
УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии в понедельник, 9 октября, будет тепло и солнечно. Осадков синоптики не прогнозируют. Хотя ночью местами прошел небольшой дождь.
УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии в понедельник, 9 октября, будет тепло и солнечно. Осадков синоптики не прогнозируют. Хотя ночью местами прошел небольшой дождь.
Днем ожидается восточный,
Сейчас в столице Башкирии на термометрах 0 градусов. Влажность составляет 75 процентов.