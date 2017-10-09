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07:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии сегодня дождей не будет

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии в понедельник, 9 октября, будет тепло и солнечно. Осадков синоптики не прогнозируют. Хотя ночью местами прошел небольшой дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 100% 760 мм рт. ст. 3 м/с

Днем ожидается восточный, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха прогреется до днем +10,+15°.

Сейчас в столице Башкирии на термометрах 0 градусов. Влажность составляет 75 процентов.

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