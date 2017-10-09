Хабаровский боксёр Андрей Замковой вернул себе звание чемпиона России

В Грозном прошёл чемпионат России по боксу среди мужчин. За звание сильнейших сражались 320 спортсменов со всей страны. Они состязались за награды в десяти весовых категориях. Лучшим среди участников не тяжелее 69 килограммов стал хабаровчанин Андрей Замковой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Боксёр из дальневосточной столицы со счётом 5:0 выиграл три поединка и в финале встретился с представителем Ростовской области Харитоном Агроба. По итогам трёхраундовой тяжёлой встречи судьи единогласно отдали победу заслуженному мастеру спорта Андрею Замковому. Таким образом, он вернулся себе звание чемпиона России, завоёванное в 2015 году. Агентство писало, что отстоять его в прошлом году у хабаровчанина не получилось — в решающем поединке Замковой проиграл Сергею Собылинскому из Белгорода.

Турнир проходил на призы главы Чеченской республики, поэтому Рамзан Кадыров присутствовал на чемпионате. Впервые подобные соревнования украшали яркие шоу, каждый выход спортсменов сопровождала музыка и лазерное представление. Сильнейших боксёров России отбирали в преддверии чемпионата мира, который уже через два года пройдет в Сочи.