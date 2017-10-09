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05:09 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев ждет неделя заморозков

Вторая неделя октября в столице края будет пасмурной и прохладной, но с выходных синоптики обещают существенное повышение температуры.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 89% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Вторая рабочая неделя октября в Красноярске будет пасмурной и прохладной: синоптики обещают снег с дождем и ночные заморозки.

Днем с понедельника по среду Гидрометцер прогнозирует до +5 °C, а портал gismeteo.ru — до +8 °C в первые два рабочих дня и + 6 °C в среду. Вторая половина недели будет прохладнее: в четверг и пятницу ожидается +3 и +2 °C соответственно. В темное время суток уличные градусники будут показывать от +1 до -2 °C.

Со вторника возможен небольшой дождь со снегом. Юго-западный ветер усилится к среде, в четверг его направление сменится на северо-западное, а затем — на юго-восточное.

Согласно предварительным данным, на выходных дневная температура снова повысится, а на следующей неделе специалисты gismeteo.ru и вовсе прогнозируют потепление до +9..+11 °C.

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