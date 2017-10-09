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07:40 (мск), источник: Om1.ru

Омские священнослужители будут неделю молиться о заключенных

Ежегодное недельное молитвословие началось в воскресенье.

В прошедшее воскресенье, 8 октября, по благословению святейшего Патриарха Московского в Омской епархии началась Неделя молитвы.

Ежегодное международное недельное молитвословие о заключенных и сотрудниках пенитенциарной системы, проводимое на канонической территории Русской Православной Церкви, традиционно сопровождается ежедневными божественными Литургиями. В течение 7 дней, вплоть до 13 октября, читаются особые молитвенные прошения и поминовение.

Как пояснили в Омской епархии, согласно протоколу № 1 заседания Комиссии по социальному служению в местах лишения свободы при Епархиальном совете Москвы от 14 февраля 2014 года проведение «Недели молитвы» распределено по дням недели.

Так, в воскресенье прошло молитвословие «О заключенных под стражу». Сегодня будут молиться «Об исполнении правосудия». Во вторник — «Об углублении заботы о жертвах преступлений», затем «Об умножении любви в семьях заключенных», «О возвращении бывших заключенных в гражданское общество», «О сотрудниках уголовно-исполнительной системы» и 13 октября «О тюремных священнослужителях и о всех содействующих осуществлению миссии тюремного служения Церкви».

К неделе молитвы могут присоединиться все желающие.

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