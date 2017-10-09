Хабаровск может стать Startup-столицей

Стартовал конкурс среди городов России на звание «Startup-столицы 2018». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», голосование продлится до 15 октября. Город-победитель будет объявлен на ежегодном международном форуме «Открытые инновации» в Москве.

Хабаровчане могут поддержать свой город путем интернет-голосования. Для этого необходимо сделать свой выбор на официальном сайте startup-tour. ru. Город-победитель обретет звание в следующем году. Все конкурсанты из Startup-столицы получат дополнительное время на презентацию своего проекта в рамках форума «Открытые инновации», а также станут участниками крупнейшей конференции Восточной Европы — Startup Village 2018. Кроме того, бизнесмены города-победителя пройдут персональную менторскую сессию с топ-менеджером «Сколково».

Напомним, в прошлом году в голосовании «Startup-столица» приняло участие 208 городов. Хабаровск стал одним из лидеров голосования и попал в ТОП-20 городов в области поддержки стартапов.