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05:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Каким должен быть современный город?

К столетию Кемерова горожане объединились и сделали подарки областному центру: облагородили родник, привели в порядок берег реки, поставили качели, скамейки и т. д. В Прокопьевске жители одного из домов поставили в своём дворе скульптурки сказочных персонажей. Инициативные горожане есть в каждом кузбасском городе и районе. О том, как грамотно украсить пространство вокруг себя, и о том, каким должен быть идеальный город, корреспонденту «АиФ — Кузбасс» рассказал архитектор, председатель Кемеровской региональной организации Союза архитекторов России Сергей Зыков.

Город-парк.

Наталья Исаева, «АиФ — Кузбасс»: Сергей Николаевич, в знаменитом фильме «Ирония судьбы» был момент: архитектор нарисовал красивое здание с балкончиками, а потом всё «лишнее» убрали и получили типовую «коробку». Вы как архитектор, как считаете, каким должен быть город?

Сергей Зыков

Сергей Зыков: Город должен быть, прежде всего, комфортным для проживания. Удобство и красота — основные составляющие этого комфорта. Вот только эстетику каждый понимает по-своему. Всё зависит от уровня культуры или, так сказать, эстетической грамотности человека. Тот же дом может быть красивым и без балконов, а с балконами и с колоннами может быть уродливым. Вычурное не значит красивое, лаконичное не значит уродливое или типовое. Кстати, в XIX веке и в 30−50-х гг. XX века в нашей стране строились здания в классическом стиле, в том числе по типовым проектам — с колоннами, карнизами и балкончиками. Сменялись архитектурные стили, менялась архитектурная мода, изменялись понятия об эстетике… Но качество архитектурного решения здания или городской среды всегда связано со степенью профессионализма и с талантом автора-архитектора — это во-первых, а во-вторых, оно напрямую зависит от уровня культуры заказчика и городских властей, что связано с их доверием профессионалу-архитектору.

Отсюда такое качественное различие застройки старых кварталов, особенно центра Кемерова, и микрорайонов новостроек. Даже территории массовой жилой застройки 70-х — начала 90-х годов сегодня выглядят куда более гуманно за счёт свободных озеленённых пространств, чем современные микрорайоны с высокоплотной застройкой повышенной этажности, которые жители сравнивают с каменными джунглями. Застройщики стремятся выжать максимум квадратных метров из территории, власти города этот процесс практически не регулируют. В свою очередь, низкое качество городской среды снижает рыночную стоимость недвижимости, которая будет продолжать падать по мере насыщения рынка.

На мой взгляд, пример удачной городской среды в нашем городе — весь старый центр. Здесь много зелёных пространств, хорошее раскрытие на природу — река, бор. Относительно Лесной Поляны можно сказать, что довольно благоустроенное и озеленённое пространство, к сожалению, лишено качественной современной архитектуры.

— Как быть, если мы получили типовую «коробку» и совсем маленький дворик? Как мы сами можем преобразить пространство вокруг себя?

— Преобразить можно любое здание — вопрос в средствах и в разработке архитектурно-художественного решения. Но этим должны заниматься не дилетанты, а профессионалы, и лучше не после строительства, а на этапе проектирования. Вообще, у города обязательно должна быть концепция комплексного архитектурно-художественного, колористического решения застройки. На эти работы выделять деньги не менее важно, чем на асфальтирование дорог и благоустройство территории.

Конечно, старый фасад можно преобразить и самим, тем самым привлечь внимание к проблеме. Самый простой и доступный способ при этом — покрасить его или расписать стены, причём картинки могут быть как реалистичные, так и абстрактные. Но сделать это нужно грамотно, должна быть общая композиция, которая будет сочетаться с самой застройкой, продумана по цвету, соотноситься с озеленением, восприятием пешеходов и автомобилистов. Важно чувство меры. Конечно, не нужно расписывать абсолютно все дома на улице — глаз устанет на это смотреть, но, думаю, поэкспериментировать можно. Тем более что потом можно всё перекрасить.

Гармония места.

— Сегодня стали популярны так называемые арт-объекты. В городах даже проводят конкурсы и за лучшую идею выдают гранты. Как вы считаете, какие скульптурки можно поставить во дворе?

— Во дворе своей усадьбы или садового участка — любые. Но когда речь идёт о размещении скульптурных форм на общественных пространствах в особо значимых для горожан местах, нужно обратиться к профессионалам. В Кемерове много примеров того, как общественные пространства уродуют. Началось всё с пингвинов на пр. Советском, и постепенно китчевыми скульптурами замусорились аллеи и пешеходные площади в центре города. Так не может больше продолжаться! Необходимо сформировать компетентный архитектурно-художественный совет из профессионалов, не из чиновников, наделить его специальными полномочиями.

Глава города Илья Середюк в конце прошлого года сформировал градостроительный совет, куда вошли по предложению союза архитекторов профессионалы-практики, но почему-то для решения проблем городского строительства этот совет администрация не созывала. И вот, в частности, негативный результат — благоустройство площади Искусств перед филармонией. Здесь возникает масса вопросов как к форме и содержанию самой скульптурной группы, так и к стилистике фонарных столбов, скамей, ограждения и др. деталей. Ну это же такие несовременные, такие формальные решения! Здесь явно видно, что архитектора никто не привлекал. Хватило денег на каслинское литьё, а на работу профессионала — нет! В советское время это было недопустимо. Искусство имело воспитательную миссию, было пропагандой. Здесь оно и сейчас пропагандирует, но только плохой вкус, китч. Мы всё-таки хотим видеть свой город современным и красивым, хотим гордиться его архитектурой, дизайном, художественными произведениями.

— Если говорить о дворах, как соблюсти меру в их украшении арт-объектами?

— Нужно чувствовать дух места, ощущать и своё личное отношение к нему, и отношение других людей. Придумайте какой-то сценарий, сюжет. Лебеди, гномы или вообще какая-то абстракция — любое произведение, сделанное художественно и со вкусом, может иметь место. У нас почему-то привыкли считать, что скульптура должна быть реалистичной и стоять на постаменте. Но ведь можно подойти с юмором и сделать, например, стул огромного размера! Это вызывает эмоции, что гораздо важнее натурализма.

Думаю, что нужно просто обращаться к положительным примерам, мировому опыту, но не к народному творчеству, а именно к работе профессионалов. Через это можно приобщиться к культуре, пониманию качества художественного произведения и даже из своего двора сделать произведение искусства. Яркий пример — район Хайвей в Нью-Йорке. Раньше это было депрессивное место: полузаброшенные дома, заброшенные складские здания, железная дорога, которая свой функциональный смысл утратила давным-давно. Но несколько лет назад этот район преобразился, когда архитектурное бюро выполнило дизайнерский проект. Здесь сделали линейный парк на путях, благоустроили площадь, поставили скамейки, озеленили, причём частично оставили старые рельсы и шпалы — это теперь своего рода арт-объект. В итоге теперь хайвей стал местом притяжения для горожан. Вот пример того, как работа дизайнера повлияла на экономическую ситуацию города.

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