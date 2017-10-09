Иркутян приглашают на лекцию о пещерах
Перед участниками мероприятия выступят два специалиста.
Перед участниками мероприятия выступят два специалиста.
В «Молчановке» 12 октября состоится лекция «Пещеры: их разновидности и карстовые процессы». Начало — в 18:30.
На лекции ведущий инженер Института геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН Василий Юрьевич Сычев расскажет о том, что такое пещеры, как они образуются и какие их разновидности встречаются. На практике опытный инструктор Илья Крюков познакомит участников лекции со снаряжением, которое используют спелеологи.
Вход в областную библиотеку на лекцию о пещерах свободный.