Иркутян приглашают на лекцию о пещерах

На лекции ведущий инженер Института геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН Василий Юрьевич Сычев расскажет о том, что такое пещеры, как они образуются и какие их разновидности встречаются. На практике опытный инструктор Илья Крюков познакомит участников лекции со снаряжением, которое используют спелеологи.