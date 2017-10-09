Заключенные с топориками собирают капусту на полях ГУФСИН

Поля возле села Ярково в Новосибирском районе практически убраны. Несмотря на холодный пасмурный день, работа продолжается. Эти угодья арендует исправительная колония № 2.

— ИК-2 — одно из крупнейших учреждений, которое занимается растениеводством. На 70% обеспечивает ГУФСИН зерновой продукцией, на 35% — овощной (морковь и свекла) и на 60% — картофелем, — рассказал начальник Отдела по организации трудовой занятости спецконтингента ГУФСИН России по Новосибирской области Сергей Ежеленко.

Работают здесь заключенные колоний-поселений. Стараются для себя. Свежие продукты попадут в столовые исправительных учреждений, вдобавок, осужденные зарабатывают деньги. Зарплаты колеблются от пяти до десяти тысяч рублей, в среднем, выходит около семи. Квалифицированные работники получают больше. Например, комбайнеры здесь нарасхват. Денис Рейзен за решетку попал за ДТП со смертельным исходом. На свободе, в селе Кирза Ордынского района, работал как раз на комбайне. В колонии тоже не остался без дела.

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Своих комбайнеров в колонии пока не готовят, но это в планах. А вот капусту осужденные убирают вручную. Пугаться заключенных с топориками в руках не стоит — в колонию-поселение не попадают убийцы и насильники. Размер капустного поля — больше десяти гектаров. Поэтому в поля вышли люди, которые обычно занимаются другими делами.

— Работаю по специальности — электросварщиком, — говорит осужденный Александр Дмитриенко.