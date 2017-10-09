Заключенные с топориками собирают капусту на полях ГУФСИН
Обеспечили свежими продуктами товарищей и заработали деньги для себя — осужденные новосибирских колоний заканчивают сбор урожая.
Обеспечили свежими продуктами товарищей и заработали деньги для себя — осужденные новосибирских колоний заканчивают сбор урожая.
Поля возле села Ярково в Новосибирском районе практически убраны. Несмотря на холодный пасмурный день, работа продолжается. Эти угодья арендует исправительная колония № 2.
— ИК-2 — одно из крупнейших учреждений, которое занимается растениеводством. На 70% обеспечивает ГУФСИН зерновой продукцией, на 35% — овощной (морковь и свекла) и на 60% — картофелем, — рассказал начальник Отдела по организации трудовой занятости спецконтингента ГУФСИН России по Новосибирской области Сергей Ежеленко.
Работают здесь заключенные
Своих комбайнеров в колонии пока не готовят, но это в планах. А вот капусту осужденные убирают вручную. Пугаться заключенных с топориками в руках не стоит — в
— Работаю по специальности — электросварщиком, — говорит осужденный Александр Дмитриенко.
Ежедневно здесь работают пять человек. За день осужденный убирает около десяти тонн капусты, свежую нужно заготовить до 15 ноября, квашеную — до начала зимы. Собранный урожай распределят между исправительными учреждениями по всей области.