В Омске ушла из жизни бывший директор библиотеки им. Пушкина

7 октября на 79-м году жизни скончалась Раиса Николаевна Царёва. Она руководила Омской государственной областной научной библиотекой имени А. С. Пушкина с 1973 по 2012 годы, сообщает сайт организации.

Раиса Николаевна родилась 14 апреля 1939 года в с. Марьяновке Омской области. С 1958 года её жизнь была посвящена библиотечному делу. Выпускница Московского государственного библиотечного института, она проявила себя как талантливый организатор.

Заслуги Раисы Николаевны не раз были отмечены государственными и ведомственными наградами. Она — Заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер ордена Почёта, награждена знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», орденом Святой равноапостольной княгини Ольги III степени «За особенный вклад в развитие духовности и книжного дела Омской области», золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью».

Прощание с дорогим нам человеком, Раисой Николаевной Царёвой, состоится 10 октября c 11 до 13 часов в библиотеке имени А. С. Пушкина (ул. Красный Путь, 11).