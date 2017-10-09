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07:42 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске ушла из жизни бывший директор библиотеки им. Пушкина

Раиса Николаевна Царёва скончалась на 79-м году жизни.

7 октября на 79-м году жизни скончалась Раиса Николаевна Царёва. Она руководила Омской государственной областной научной библиотекой имени А. С. Пушкина с 1973 по 2012 годы, сообщает сайт организации.

Раиса Николаевна родилась 14 апреля 1939 года в с. Марьяновке Омской области. С 1958 года её жизнь была посвящена библиотечному делу. Выпускница Московского государственного библиотечного института, она проявила себя как талантливый организатор.

Заслуги Раисы Николаевны не раз были отмечены государственными и ведомственными наградами. Она — Заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер ордена Почёта, награждена знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», орденом Святой равноапостольной княгини Ольги III степени «За особенный вклад в развитие духовности и книжного дела Омской области», золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью».

Прощание с дорогим нам человеком, Раисой Николаевной Царёвой, состоится 10 октября c 11 до 13 часов в библиотеке имени А. С. Пушкина (ул. Красный Путь, 11).

Редакция «АиФ в Омске» выражает глубокие соболезнования родным и близким Раисы Николаевны.

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