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07:46 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбург приходит потепление

Синоптики прогнозируют потепление в Екатеринбурге на этой рабочей неделе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 100% 760 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

По данным Gismeteo, сегодня утром температура воздуха составит +3 градуса. Днем воздух прогреется до +12, переменная облачность. Ветер будет дуть с с запада со скоростью 1−2 м/с.

Во вторник, 10 октября, обещают солнечную погоду. Дневная температура воздуха составит +13 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4−7 м/с. К вечеру столбики термометров опустятся до +7.

В среду, 11 октября, солнечно. Утром +8, днем +11 градусов. К вечеру погодая погода сохранится. Будет ясно, +7 градусов. Ветер юго-восточный, 7 м/с.

В четверг, 12 октября, также без осадков. Днем температура воздуха составит +10 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6 м/с.

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