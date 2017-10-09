В Екатеринбург приходит потепление
Синоптики прогнозируют потепление в Екатеринбурге на этой рабочей неделе.
Синоптики прогнозируют потепление в Екатеринбурге на этой рабочей неделе.
По данным Gismeteo, сегодня утром температура воздуха составит +3 градуса. Днем воздух прогреется до +12, переменная облачность. Ветер будет дуть с с запада со скоростью 1−2 м/с.
Во вторник, 10 октября, обещают солнечную погоду. Дневная температура воздуха составит +13 градусов. Ветер
В среду, 11 октября, солнечно. Утром +8, днем +11 градусов. К вечеру погодая погода сохранится. Будет ясно, +7 градусов. Ветер
В четверг, 12 октября, также без осадков. Днем температура воздуха составит +10 градусов. Ветер будет дуть с