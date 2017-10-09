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06:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Улица Карла Маркса станет односторонней на всем своем протяжении

Такое решение принято после изучения потоков транспорта.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Улицы Карла Маркса и Каратанова навсегда переведут в односторонний режим движения. Обновленная схема движения заработает 28 октября в 00:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красноярска.

Ул. Карла Маркса сделают односторонней по направлению от ул. Парижской коммуны до ул. Каратанова. В свою очередь, ул. Каратанова будет пропускать транспорт в одну сторону от ул. Карла Маркса до пр. Мира. Ранее на этих участках водители могли проезжать в обе стороны.

В мэрии подчеркнули, что решение принято «после изучения транспортных потоков». Водителей попросили быть внимательными к дорожным знакам и учитывать их информацию при выборе маршрута движения.

Впервые о возможном изменении схемы стало известно в конце августа. Тогда начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Игорь Воевалко рассказал журналистам, что пропускная способность одностороннего участка выросла на 30%. При этом первоначальное решение о смене схемы было вынужденным — рабочие перекрывали часть дороги из-за ремонта теплотрассы.

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