Улица Карла Маркса станет односторонней на всем своем протяжении

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Улицы Карла Маркса и Каратанова навсегда переведут в односторонний режим движения. Обновленная схема движения заработает 28 октября в 00:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красноярска.

Ул. Карла Маркса сделают односторонней по направлению от ул. Парижской коммуны до ул. Каратанова. В свою очередь, ул. Каратанова будет пропускать транспорт в одну сторону от ул. Карла Маркса до пр. Мира. Ранее на этих участках водители могли проезжать в обе стороны.

В мэрии подчеркнули, что решение принято «после изучения транспортных потоков». Водителей попросили быть внимательными к дорожным знакам и учитывать их информацию при выборе маршрута движения.