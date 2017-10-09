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06:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Памятник будущей матери установили в Черемхово

Памятник беременной установили в Черемхово.

Семейный сквер с памятником будущей матери открылся около здания отдела ЗАГСа в Черемхово. Как сообщает 2 октября 2017 года пресс-служба городской администрации, сквер стал подарком к 100-летию органов записи актов гражданского состояния в России. Идея установки в Черемхово скульптуры, посвященной матери, принадлежит местному жителю Георгию Чернышову, её поддержал мэр Вадим Семенов.

В открытии сквера и памятника участвовали молодожены Евгений и Татьяна Решетниковы, Владиcлав и Елена Бутяевы, отметившая 25-летнюю годовщину семейной жизни пара Александра и Светланы Юргиных, автор скульптуры Георгий Чернышов и жители города.

Начальник отдела Управления службы ЗАГС Иркутской области по городу Черемхово Юлия Семенова поблагодарила за семейный сквер и скульптуру администрацию Черемхово, а также автора памятника. «Хочется верить, что скамья примирения в сквере остановит и примирит тех супругов, которые намереваются развестись. А скульптурная композиция беременной, женщины-матери, послужит тому, чтобы черемховские семьи крепли и прирастали детьми», — сказала она.

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