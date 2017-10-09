Мусор на набережной Обского моря у ГЭС убрали волонтеры

Набережная Новосибирского водохранилища — излюбленное место отдыха жителей ОбьГЭС. И это неудивительно: аллеи, рядом море. Осенью тут особенно красиво. Только, как показывает практика, где люди отдыхают, там и мусорят. Результат беспечности одних приходится исправлять другим.

Шестого октября погода новосибирцев не баловала. А участникам акции ни холод, ни ветер нипочем. Студенты, школьники, сотрудники ГЭС и просто неравнодушные горожане приехали на субботник, не потому, что кто-то заставил. Мальчишки и девчонки из 165-й школы рассказывают: у них в классе от желающих поучаствовать отбоя не было.

— Мы здесь живем, хочется сделать район лучше. Пока сам не начнешь прикладывать усилия, никто за тебя это не сделает, — говорит участник акции Егор Сущенко.

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Экологическая акция «оБЕРЕГАй» проходит в Новосибирске десять лет — дважды в год. За это время на территории региона собрали около 18 тысяч мешков мусора. Этим летом очистили территорию возле водопада Бучило — вывезли восемь машин отходов. По традиции, осенью убирают набережную. Что тут только не находили: и диван, и даже стиральную машину.

Пока одни собирают сухую листву и траву, другие сажают маньчжурский орех и развешивают скворечники, которые сделали своими руками. Акция проходит в рамках всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.

В Новосибирской области, как и в России вообще, привычки сортировать бытовые отходы пока нет. Как и условий для этого. Потому, как грибы растут несанкционированные свалки. Если в областном центре в последние годы стало немного чище, то в пригороде дела обстоят хуже.

— Главная задача таких акций — не только убрать мусор, но и воспитать. Мы очень надеемся, что те, кто участвовал в акции, уже не будут загрязнять территорию вокруг себя, — говорит председатель Общественного Совета «Социальное партнерство» Раиса Жмодик.