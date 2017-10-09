Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Экс-полковник Минобороны РФ пытался совершить побег из колонии
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Винтовка "Сумрак": СМИ рассказали о новом рекоде снайперов России
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
12184-й праздник пива «Октоберфест»
09:26 (мск), источник: VN.ru

Мусор на набережной Обского моря у ГЭС убрали волонтеры

В пятницу, шестого октября, волонтеры навели порядок на набережной Новосибирского водохранилища — убрали мусор и сухую листву. В рамках акции «оБЕРЕГАй» собрались около ста человек, приехали даже с левого берега. Сколько мешков наполнили и куда поедут дальше, узнали корреспонденты ОТС.

Набережная Новосибирского водохранилища — излюбленное место отдыха жителей ОбьГЭС. И это неудивительно: аллеи, рядом море. Осенью тут особенно красиво. Только, как показывает практика, где люди отдыхают, там и мусорят. Результат беспечности одних приходится исправлять другим.

Шестого октября погода новосибирцев не баловала. А участникам акции ни холод, ни ветер нипочем. Студенты, школьники, сотрудники ГЭС и просто неравнодушные горожане приехали на субботник, не потому, что кто-то заставил. Мальчишки и девчонки из 165-й школы рассказывают: у них в классе от желающих поучаствовать отбоя не было.

— Мы здесь живем, хочется сделать район лучше. Пока сам не начнешь прикладывать усилия, никто за тебя это не сделает, — говорит участник акции Егор Сущенко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Экологическая акция «оБЕРЕГАй» проходит в Новосибирске десять лет — дважды в год. За это время на территории региона собрали около 18 тысяч мешков мусора. Этим летом очистили территорию возле водопада Бучило — вывезли восемь машин отходов. По традиции, осенью убирают набережную. Что тут только не находили: и диван, и даже стиральную машину.

Пока одни собирают сухую листву и траву, другие сажают маньчжурский орех и развешивают скворечники, которые сделали своими руками. Акция проходит в рамках всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.

В Новосибирской области, как и в России вообще, привычки сортировать бытовые отходы пока нет. Как и условий для этого. Потому, как грибы растут несанкционированные свалки. Если в областном центре в последние годы стало немного чище, то в пригороде дела обстоят хуже.

— Главная задача таких акций — не только убрать мусор, но и воспитать. Мы очень надеемся, что те, кто участвовал в акции, уже не будут загрязнять территорию вокруг себя, — говорит председатель Общественного Совета «Социальное партнерство» Раиса Жмодик.

За пару часов на набережной Новосибирского водохранилища собрали около двухсот пакетов бытового мусора, сухой листвы и травы. Следующей точкой, возможно, станет дикий пляж на ОбьГЭС. Там, по рассказам активистов экологического движения, несанкционированная свалка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Церемония представления Андрея Травникова прошла в Новосибирске
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Из-за краха «ВИМ-Авиа» туры в Турцию могут подорожать на 20%
Сенатор заявил об угрозе «третьей мировой войны» из-за Трампа
Итальянские СМИ показали фотографию подарка Берлускони Путину
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Акунин дописал последнюю книгу про Эраста Фандорина
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь